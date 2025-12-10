A- A+

CULTURA Sambada de Mestre - Coco de Pilão chega à 13ª edição neste sábado (13) em Paulista Evento gratuito reúne Erlânia do Coco, Mestre Zé do Beco, Pinga Coco, Coco de Pilão, oficina de percussão, feira afro e muito mais, marcando o encerramento das atividades da casa em 2025

A tradição que movimenta o centro da cidade de Paulista há mais de uma década está de volta: o terreiro Ilê Asé Omo Ogundê realiza a 13ª edição da Sambada de Mestre - Coco de Pilão neste sábado (13).

O evento reúne importantes representantes do coco pernambucano como Erlânia do Coco, Coco do Mestre Zé do Beco, Grupo Pinga Coco e o Coco de Pilão, além de oficina de percussão e uma feira afro colaborativa. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público.

Criada em 2015, a Sambada de Mestre - Coco de Pilão se tornou um dos momentos mais simbólicos do calendário cultural do Ilê Asé Omo Ogundê.

A celebração reverencia a cultura afro-indígena, a força da jurema sagrada e o legado do Mestre Pilão Deitado, patrono espiritual da casa.

A iniciativa nasceu a partir do Projeto Pilão Deitado, idealizado por Pai Hypólito, fundador do terreiro, com o objetivo de fortalecer práticas tradicionais que atravessam gerações.

Hoje, a sambada é espaço de encontro, circulação de saberes e afirmação do território. Foto: Paloma Lima / Acervo Casa Ogundê

Segundo Pai Hypólito, esta edição carrega um significado ainda mais especial. "Marca o encerramento das atividades em 2025. É um gesto de gratidão à jurema sagrada pelas proteções e pelos caminhos abertos, e também uma reafirmação do nosso Ilê como espaço de convivência cultural, ancestralidade e preservação das tradições nagô”, disse.

A poetisa, educadora popular e Èkéjì Joaninha Dias será responsável pela abertura e amarração poética da noite, conduzindo o público com sua palavra marcada por afeto, firmeza e ancestralidade.

Como participar

A programação tem início pela manhã, às 10h, com a oficina de introdução à percussão “Ritmos do Coco”, ministrada pelo ogã, mestre luthier e educador social Natalício Sales, que apresentará aos participantes os toques, fundamentos e a força que move a sambada.

As vagas são limitadas e as inscrições estão disponíveis neste link.

O público também poderá circular pela feira afro colaborativa, que reúne artesãos, artistas e empreendedores do território com produtos de moda, arte, cerâmica, jardinagem, gastronomia e artesanato.

Entre os expositores confirmados estão Trampo Raro, Fino Acessórios, Ayó Atelier, Maria Maria Brechó, Carminha Jardinagem, Dry Art Ancestral, Martinha Arte, Laymistone Potyguara, Azul Cobalto, Thome Burger, Sou Plantadeira e Yabar Comedoria.

Realizada pelo Ilê Asé Omo Ogundê, com apoio da Lei de Incentivo Paulo Gustavo Paulista e produção cultural das Èkéjìs Elaine Santana, Paloma Lima e Rhaissa Ramos, em parceria com Pai Hypólito de Ogum, o Bàbákekeré Dacio de Oxalá e toda a comunidade da casa, a Sambada de Mestre - Coco de Pilão segue fortalecendo a identidade local e ampliando o acesso às práticas culturais.

Confira a programação completa

10h - Oficina de Percussão com Natalício Sales

18h - Início da Feira Afro Colaborativa

18h30 - Abertura com poetisa Joaninha Dias

19h - Erlânia do Coco

20h - Mestre Zé do Beco

21h - Pinga Coco

22h - Coco de Pilão

Serviço

Evento: 13ª Edição da Sambada de Mestre - Coco de Pilão

Quando: Sábado, 13 de dezembro, a partir das 18h

Local: Terreiro Ilê Asé Omo Ogundê, Travessa Joaquim Távora, 797 - Centro, Paulista/PE

Mais informações: @ileaseomoogunde

Veja também