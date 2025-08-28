A- A+

CULTURA POPULAR Sambada do Coco do Pneu celebra artistas da Caravana da Cultura Pernambucana, neste sábado (30) A Caravana, que contou com os mestres Anderson Miguel, Arnaldo do Coco, Lu do Pneu, Juninho do Coco e Nailson Vieira, percorreu a Europa por 35 dias

Neste sábado (30), às 22h, tem a tradicional sambada do Centro Cultural Ponto de Cultura Coco do Pneu, no Amaro Branco, Olinda. Na edição deste fim de semana, uma celebração especial aos artistas da Caravana da Cultura Pernambucana, que percorreu cidades da Europa por 35 dias, com mestres da cultura pernambucana.

O evento, realizado em parceria com o tradicional grupo, terá como anfitrião o Mestre Lu do Pneu, figura central dessa manifestação cultural e que também integrou a recente viagem da Caravana da Cultura Pernambucana pela Europa.

Também participará do evento o bailarino Orun Santana, reforçando os laços de troca e valorização da cultura popular pernambucana.

Caravana

Em 35 dias de atividades em cidades da França, Holanda e Inglaterra, a Caravana da Cultura Pernambucana, projeto promovido pela Terno da Mata Produções, com incentivo do Funcultura, uniu cinco artistas ligados ao coco de roda, à ciranda e ao maracatu rural: Anderson Miguel, Arnaldo do Coco, Lu do Pneu, Juninho do Coco e Nailson Vieira.

Na programação do giro europeu, shows e oficinas em espaços culturais, festivais e praças públicas em cidades como Ardèche, Sète, Paris, Drôme, Amsterdã e Londres.

O resultado da temporada europeia, segundo Sérgio Melo, diretor da Terno da Mata, foi fecundo, com conversas com produtores culturais europeus que manifestaram interesse em incluir os artistas em eventos a partir de 2026.

“Notamos que houve um interesse específico pelo maracatu rural, que não era tão conhecido pelo público europeu. Isso gerou convites para visitas técnicas e apresentações no Brasil”, afirmou a produtora cultural Kárin Albuquerque, também da Terno da Mata.

Também houve o intercâmbio entre os artistas locais e europeus. Os músicos pernambucanos, por exemplo, gravaram com um grupo de maracatu formado na Europa, ampliando a rede de colaborações.

Assim como também surgiu interesse manifesto de europeus em conhecer a terra do maracatu rural, como os que participaram das oficinas de percussão e dança em Amsterdã, nos Países Baixos.

Além da circulação internacional, a caravana serviu como ponto de encontro entre artistas pernambucanos que não se conheciam ou que não haviam trabalhado juntos anteriormente. Durante a turnê, também ocorreram participações de convidados como DJ 440 e Orun Santana.

"A viagem foi uma experiência incrível. Adorei cada momento: conheci várias pessoas, visitei diversos lugares e fomos muito bem recebidos. Minha expectativa é que dessa experiência possamos colher bons frutos no futuro. Gostei demais de ter participado e guardo essa lembrança com muito carinho", comemora Lu do Pneu.

O jovem Mestre Anderson Miguel destacou que participar da Caravana foi um verdadeiro ato de resistência cultural. “Me senti privilegiado de estar nessa aventura, saindo do meu lugar, do meu território, levando a riqueza da arte do Brasil, de Pernambuco, da Mata Norte, da nossa cultura popular”.

Ele observou que a cultura popular sempre enfrentou preconceitos relacionados à religião, à classe social e à cor da pele, mas frisou que “a força do povo era maior”.

A experiência europeia se desdobrará em várias atividades no Brasil. Estão previstas apresentações conjuntas dos artistas da caravana em festivais em Nazaré da Mata e Aliança, além de um documentário sobre a turnê, que está em fase de edição e será lançado ainda este ano.

SERVIÇO

Sambada no Centro Cultural Ponto de Cultura Coco do Pneu

Quando: Sábado (30), às 22h

Onde: Centro Cultural Ponto de Cultura Coco do Pneu - Rua Bom Jesus, 146, Amaro Branco - Olinda-PE

Entrada gratuita

Instagram: @cocodopneu / @caravana_cultura_pe_na_europa

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também