Cultura Popular Sambada "Onde é que Tá o Coco?" comemora 10 anos com programação gratuita, sábado (16) A partir das 16h, na Campina do Barreto, Ana Lúcia, Coco dos Pretos, Maracatu Nação Cambinda Estrela e mais oito atrações para celebrar a cultura ancestral do Coco de Roda

A sambada "Onde é que tá o Coco?” completa 10 anos de história e quem ganha o presente são os amantes do coco de roda. Neste sábado (16), a partir das 16h, na rua Dr. Elias Gomes, nº 420, - Campina do Barreto - Recife, o Grupo Coco dos Pretos convida Mestras, Mestres, cantadoras e cantadores para festejar uma década de intercâmbios culturais em diversos terreiros de Cultura Popular do Grande Recife.

A programação é gratuita e conta com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, através da Fundarpe. No palco, 11 atrações se revezam para animar o povo com muito samba de coco! Quem faz a festa é o anfitrião da noite, o Grupo Coco dos Pretos, Mestra Ana Lúcia (Patrimônio Vivo de Pernambuco), Maracatu Nação Cambinda Estrela, Banda Abê Adulofé, Juninho do Coco, Fernando de Barú, Guga Coco do Manuel e os grupos - Coco Menestréis, Coco Colher de Pau, Coco das Estrelas e o Coco Besouro de Mangangá

O projeto nasceu com o objetivo de promover Sambadas de Coco de Roda de forma itinerante nos bairros da periferia do Grande Recife. Nos encontros, o Coco dos Pretos produz intercâmbios culturais locais, convidando Mestres e Grupos de Coco de Roda. A missão é fortalecer a cadeia produtiva da música e da cultura tradicional, abrindo o palco para fruição de novos artistas e cantores.

SERVIÇO

Muito Coco de Roda para festejar 10 anos do projeto “Onde é que Tá o Coco?”

Data: 16 de dezembro de 2023

Local: Campina do Barreto

Endereço: Dr. Elias Gomes, nº 420

Acesso: Gratuito

Como Chegar: https://maps.app.goo.gl/LPAZ5CQdcZLqqPbZA

