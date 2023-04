Sambar&Love; anuncia gravação do seu primeiro DVD após 10 anos de estrada

A- A+

Uma das bandas pernambucanas de maior sucesso no pagode, o grupo Sambar&Love se prepara para gravar o seu primeiro DVD, no dia 30 de abril. Comemorando 10 anos de estrada, a banda escolheu o Seu Zé Lounge e Bar, em Caruaru, para receber o registro do novo show em forma de agradecimento à cidade, que sempre abraçou e enalteceu as apresentações do grupo ao longo dos anos.

Proporcionando uma verdadeira roda de samba na noite de domingo, o projeto audiovisual traz para o público repertório novo e muitas surpresas para os presentes. No setlist comemorativo, o grupo apresentará um mix de músicas autorais com canções que marcaram gerações no pagode, além de apresentar novas versões de hits nacionais, com o estilo próprio e dançante, que virou marca registrada do Sambar&Love. Entre as já confirmadas para a ocasião, estão “Sem Radar” e “Depois do Prazer” e as autorais “To Viciado” e “Convite”.

A banda, atualmente formada por Bruno Monte (vocalista), Tony Aca (cavaquinho) e Tarcísio Pena (rebolo), promete mais de três horas de show. As entradas para a gravação do projeto, que começa às 18h, custam R$ 30 e já estão disponíveis no local.

