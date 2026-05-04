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FORROBODÓ Eric Land leva seu "ForroLand" para o Poço da Panela, com participação de Raphaela Santos Edição do "Sambinha Chacon" do sábado, 9 de maio, marca estreia do projeto no Recife

O fim de tarde do próximo sábado, 9 de maio, no Poço da Panela, Zona Norte da cidade, vai ser de forrobodó com a estreia do projeto "ForroLand" no Recife, sob o comando de Eric Land em mais uma edição do "Sambinha Chacon".

Em ritmo de período junino, a edição do Sambinha tem início às 16h. No palco, e com cenografia e elementos que remetem aos festejos de São João, Eric apresenta cancioneiro já conhecido do seu público, incrementando a edição com participação da 'Favorita' Raphaela Santos.





No repertório, releituras de forró e hits como "Chorei na Vaquejada", "Na Imaginação" e "Amanheceu".

Rafa Mesquitra e Sambarrasta completam a line up do sábado. Os ingressos para a edição do "Sambinha Chacon" podem ser adquiridos, a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570.

SERVIÇO

"Sambinha Chacon" com Eric Land e o projeto "ForroLand"

Participação de Raphaela Santos

Quando: Sábado, 9 de maio, às 16h

Onde: Arena Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570

Informações: @sambinhachacon

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