SÃO JOÃO 2025 Sambinha Chacon: Lipe Lucena e Capim com Mel são algumas das atrações do arraiá junino A festa começa a partir das 17h, na Arena Sambinha Chacon, no Poço da Panela, zona norte do recife

Trocando o samba pelo forró para fazer todo mundo entrar no clima do São João, o Sambinha Chacon deste sábado (7) promete virar um verdadeiro arraiá, para a alegria dos nordestinos. Ganhando a segunda edição do ‘Arraiá do Chacon’, a festa receberá o cantor Lipe Lucena, Capim com Mel e diversas atrações do forró, a partir das 17h, na Arena Sambinha Chacon, no Poço da Panela, zona norte do recife.

Ganhando cada vez mais destaque no cenário forrozeiro, Lipe Lucena chega para apresentar para o público seu projeto ‘Arraiá do Lipe’. Unindo sucessos da sua carreira, como ‘Pod de Hortelã’, ‘Peças de Griffe’ e ‘Vou te Assumir’, o cantor ainda promete diversas surpresas para os fãs, com hits consagrados do forró pé de serra.

Completando a programação do ‘Arraiá do Chacon’, a festa contará ainda com shows completos de Forró Pegado, Capim com Mel, Sambarrastapé, Ranniery Gomes e uma atração surpresa. Os ingressos para o Sambinha Chacon custam R$ 80 e estão à venda no site OutGo ou via Pix, através do contato (81) 9877-4570. A arena Sambinha Chacon fica localizada na Rua do Chacon, 365, Poço Da Panela.

Sambinha Chacon

Sábado, 07 de junho, às 17h

Local: Rua do Chacon, 365 Poço Da Panela

Atrações: Lipe Lucena, Forró Pegado, Capim com Mel, Sambarrastapé, Ranniery Gomes e uma atração surpresa.

Ingressos: R$ 80, à venda no site OutGo ou no WhatsApp (81) 98774570

Informações: @sambinhachacon.



