Sambinha Chacon: Matheus Fernandes e Núzio Medeiros abrem nova temporada do projeto
Retorno do Sambinha Chacon acontece neste sábado (7); ingressos à venda
Após a pausa, um retorno de peso com Matheus Fernandes e Núzio Medeiros na line up da nova temporada do Sambinha Chacon - projeto que já integra o calendário da Zona Norte da cidade, precisamente o Poço da Panela, que recebe a programação na tarde deste sábado (7).
No repertório, hits como "Baby Me Atende" e "Coração Cachorro", parcerias de Matheus respectivamente com Dilsinho e Ávine Vinny, numa mescla de forró, piseiro e sertanejo, animam o público.
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Já com Núzio Medeiros, parcerias com Henry Freitas e Kadu Martins, com "Tando", além de "Eu Já Tava Bem", entre outras canções, complementam o fim de tarde do Sambinha.
Jotavê, Roginho, Sambar & Love e Banda Sambinha Chacon também integram a programação.
SERVIÇO
Sambinha Chacon - Nova Temporada
Com Matheus Fernandes e Núzio Medeiros
Quando: sábado (7), a partir das 17h
Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
A partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital ou pelo telefone (81) 9 8377-4570
Informações: @sambinhachacon