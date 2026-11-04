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POÇO DA PANELA Sambinha Chacon: Matheus Fernandes e Núzio Medeiros abrem nova temporada do projeto Retorno do Sambinha Chacon acontece neste sábado (7); ingressos à venda

Após a pausa, um retorno de peso com Matheus Fernandes e Núzio Medeiros na line up da nova temporada do Sambinha Chacon - projeto que já integra o calendário da Zona Norte da cidade, precisamente o Poço da Panela, que recebe a programação na tarde deste sábado (7).



No repertório, hits como "Baby Me Atende" e "Coração Cachorro", parcerias de Matheus respectivamente com Dilsinho e Ávine Vinny, numa mescla de forró, piseiro e sertanejo, animam o público.









Já com Núzio Medeiros, parcerias com Henry Freitas e Kadu Martins, com "Tando", além de "Eu Já Tava Bem", entre outras canções, complementam o fim de tarde do Sambinha.

Jotavê, Roginho, Sambar & Love e Banda Sambinha Chacon também integram a programação.



SERVIÇO

Sambinha Chacon - Nova Temporada

Com Matheus Fernandes e Núzio Medeiros

Quando: sábado (7), a partir das 17h

Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

A partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital ou pelo telefone (81) 9 8377-4570

Informações: @sambinhachacon

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