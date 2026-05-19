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POÇO DA PANELA

Em clima de forrobodó, Sambinha Chacon vai de Raí Saia Rodada e Márcia Felipe neste sábado (23)

Edição conta também com apresentação do grupo Sambarrasta

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Raí Saia Rodada e Márcia Felipe são atrações do Sambinha Chacon deste sábado (23)Raí Saia Rodada e Márcia Felipe são atrações do Sambinha Chacon deste sábado (23) - Foto: Sambinha Chacon/Divulgação

Vai ser na base do forrobodó a edição do Sambinha Chacon deste sábado (23), em mais uma edição da festa que acontece no Poço da Panela, Zona Norte da cidade.

No palco, Raí Saia Rodada e Márcia Felipe entram no clima dos festejos juninos com hits conhecidos do público.

 

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Raí resgata clássicos como "Tô Nem Aí", "Mil e Um Motivos" e "Bebe e Vem Me Procurar". Já Márcia vai de "Mais Que Isso", "Quem Me Dera" e "Virou Ex Perdeu a Vez", entre outras canções.

Ainda na programação, o grupo Sambarrasta também se apresenta.

Ingressos para a edição podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 120.

SERVIÇO
Sambinha Chacon, com Raí Saia Rodada e Márcia Felipe e grupo Sambarrasta
Quando: Sábado (23), às 16h
Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570
Informações: (81) 9 8777-4570 // @sambinhachacon

 

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