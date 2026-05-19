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POÇO DA PANELA Em clima de forrobodó, Sambinha Chacon vai de Raí Saia Rodada e Márcia Felipe neste sábado (23) Edição conta também com apresentação do grupo Sambarrasta

Vai ser na base do forrobodó a edição do Sambinha Chacon deste sábado (23), em mais uma edição da festa que acontece no Poço da Panela, Zona Norte da cidade.



No palco, Raí Saia Rodada e Márcia Felipe entram no clima dos festejos juninos com hits conhecidos do público.









Raí resgata clássicos como "Tô Nem Aí", "Mil e Um Motivos" e "Bebe e Vem Me Procurar". Já Márcia vai de "Mais Que Isso", "Quem Me Dera" e "Virou Ex Perdeu a Vez", entre outras canções.

Ainda na programação, o grupo Sambarrasta também se apresenta.



Ingressos para a edição podem ser adquiridos no site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 120.



SERVIÇO

Sambinha Chacon, com Raí Saia Rodada e Márcia Felipe e grupo Sambarrasta

Quando: Sábado (23), às 16h

Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital ou via PIX (81) 9 8777-4570

Informações: (81) 9 8777-4570 // @sambinhachacon

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