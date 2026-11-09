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ZONA NORTE Tarcísio do Acordeon comanda edição deste sábado (14) do Sambinha Chacon Projeto Sambinha Chacon acontece no Poço da Panela; ingressos a partir de R$ 100

Tarcisio do Acordeon vai fazer sua estreia no Sambinha Chacon, em edição que acontece no próximo sábado (14), na Arena do projeto que fica no Poço da Panela, Zona Norte da cidade.

Por lá, o artista cearense passeia por hits conhecidos do público, entre eles "Proteção de Tela", "Voltável" e "Aceita Que Me Ama".









PV Calado, Lulinha e Banda Sambinha Chacon também integram a programação do projeto, que está com ingressos à venda com valores a partir de R$ 100.



SERVIÇO

Sambinha Chacon, com Tarcísio do Acordeon

Quando: sábado (14), às 17h

Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela

A partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital ou no WhatsAp (81) 9 8377-4570

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