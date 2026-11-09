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ZONA NORTE

Tarcísio do Acordeon comanda edição deste sábado (14) do Sambinha Chacon

Projeto Sambinha Chacon acontece no Poço da Panela; ingressos a partir de R$ 100

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Tarcísio do Acordeon é atração do Sambinha Chacon desta sábado (14)Tarcísio do Acordeon é atração do Sambinha Chacon desta sábado (14) - Foto: Rafael Aroeira/Divulgação

Tarcisio do Acordeon vai fazer sua estreia no Sambinha Chacon, em edição que acontece no próximo sábado (14), na Arena do projeto que fica no Poço da Panela, Zona Norte da cidade.

Por lá, o artista cearense passeia por hits conhecidos do público, entre eles "Proteção de Tela", "Voltável" e "Aceita Que Me Ama".

 

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PV Calado, Lulinha e Banda Sambinha Chacon também integram a programação do projeto, que está com ingressos à venda com valores a partir de R$ 100.

SERVIÇO
Sambinha Chacon, com Tarcísio do Acordeon
Quando: sábado (14), às 17h
Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
A partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital ou no WhatsAp (81) 9 8377-4570

 

 

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