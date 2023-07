A- A+

ARLINDO CRUZ Sambista Arlindo Cruz está internado em CTI de hospital no Rio de Janeiro Cantor e compositor carioca, que sofreu um AVC em 2017, foi internado no início de julho

O sambista carioca Arlindo Cruz, 64, está internado no Centro de Terapia Intensiva de um hospital do Rio de Janeiro, desde o início de julho.



De acordo com informações do jornal Extra, o artista carioca deu entrada na unidade de saúde com quadro de pneumonia e seu quadro é estável, segundo informações do boletim médico divulgado pelo hospital.







AVC

Em 2017, Arlindo foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e desde então enfrenta problemas decorrentes da doença.



Sem falar e sem andar, algumas das consequências do AVC - motivo que o deixou pouco mais de um ano internado - Arlindo seguia em tratamento domiciliar, sob cuidados de familiares e equipe médica.



No início deste ano o cantor e compositor carioca tornou-se assunto na mídia depois que sua esposa Babi Cruz assumiu namoro com o empresário André Caetano.

