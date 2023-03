A- A+

Música Sambista Tony Nogueira lança primeiro álbum em show no Manhattan, neste sábado (1) Lançamento será no Manhattan Café Theatro, a partir das 17h; no repertório, muito samba autoral pernambucano

O samba autoral será celebrado, neste sábado (1º), no show de lançamento do álbum "Samba no Ponto", o primeiro disco de carreira do sambista pernambucano Tony Nogueira, no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, às 17h. O evento contará com abertura do grupo Samba pra Geral, além de participações especiais ao longo da noite.

O álbum registra a trajetória de Tony no samba recifense e traz um repertório inédito que resgata da raiz da música popular brasileira. "Espero que esse meu primeiro projeto represente um divisor de águas, trazendo uma nova concepção ao cenário musical", explicou o sambista.

As faixas passeiam por referências musicais de peso, como Jorge Simas, Mauro Diniz, Wilson das Neves, Delcio Carvalho, Gisa Nogueira, Rui Ribeiro, Deni Miller, entre outros. Em "Partiu, Partiu" por exemplo, de autoria do próprio Tony e Jorge Simas, a dupla exalta a importância desse gênero musical no recomeço da vida. Já "Clara Clareia, Clareou" é uma homenagem dos compositores Ademir Soares e José Ubida à cantora Clara Nunes.

A produção musical e arranjos ficaram por conta de Jorge Simas. E a "cozinha" contou com as luxuosas contribuições de Rodrigo Barros, Maurício César, George Aragão, Daniel Coimbra e Renato Nogueira. Todo o trabalho aconteceu de dezembro de 2019 a julho de 2022, com gravação e mixagem no Estúdio Gusdel, no Recife. A fotografia e arte designer são de Alex Walker.

"Todo grande resultado é fruto de um trabalho bem feito em equipe. Quero agradecer a todos profissionais que contribuíram de forma direta e indireta para chegarmos até aqui. O nosso compromisso é manter viva a originalidade e as raízes da Música Popular Brasileira", destacou Tony Nogueira.

O artista

Tony Nogueira é cantor e compositor de música popular brasileira, tendo como particularidade musical o samba. Iniciou sua trajetória no final dos anos 90, nas noites e bares do estado. Em 2002 começou a participar de rodas de samba, onde se identificou com o gênero musical no qual se destaca até hoje.

Serviço:

Lançamento do álbum Samba no Ponto, de Tony Nogueira



Quando? 1o de Abril 2023, a partir das 17h

Local? Manhattan Café Theatro, R. Francisco da Cunha, 881 - Boa Viagem.

Ingressos: R$ 60.

Ingressos: http://www.sympla.com.br/event__1909314

Reservas Manhattan Café Theatro

WhatsApp: 81 8888 4818

