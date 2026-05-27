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Sâmia Emerenciano abre exposição com memórias de Angola, no restaurante Cá-Já

Artista visual e fotógrafa batizou nova mostra de "O Que Vi em África"

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Sâmia Emerenciano abre nova exposição no RecifeSâmia Emerenciano abre nova exposição no Recife - Foto: Aline Mariz/Divulgação

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Território, memória, identidade e cotidiano. Em "O Que Vi em África", exposição fotográfica de Sâmia Emerenciano, com abertura hoje, a partir das 18h30, no restaurante Cá-Já, a artista registra as suas vivências e impressões do período em que ficou em Angola, na África. 

Esta não é a primeira vez que Sâmia expõe trabalhos no Cá-Já. Em 2019, a artista apresentou a mostra “Azul: pura memória de algum lugar”. 

Segundo a assessoria de imprensa do restaurante, a mostra "O que vi na África" ficará em cartaz, após a vernissage.

Serviço
Exposição "O Que Vi em África"
De Sâmia Emerenciano
Vernissage: 28 de maio, a partir das19h
Onde: restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos, Recife

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