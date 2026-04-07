Samira é a eliminada do Paredão desta terça-feira (7) com 51,24% dos votos

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Samira foi a eliminada nesta terça-feira (8), no 14º Paredão do Big Brother Brasil. A sister saiu do programa com um percentual de 51,24% de votos do público, em berlinda tripla formada por ela, Jordana (47,67%) e Marciele (1,09%).



"Puxada" pela advogada de Brasília, que foi indicada pelo líder Juliano Floss, a gaúcha sai do reality com uma soma de tretas, inclusive com integrantes do seu grupo - Ana Paula, Milena e Juliano Floss.



Foi com o dançarino, aliás, que Samira teve um dos atritos mais acirrados e passou alguns dias sem falar com o brother. Mas logo depois os dois voltaram às boas.





Trajetória

Líder por duas vezes e no VIP por seis vezes, Samira, 25, entrou no programa por meio da Casa de Vidro (etapa da Região Sul) e foi para o grupo dos Pipocas.



Ela deixa o reality com alguns prêmios, a exemplo do apartamento que ganhou de um dos patrocinadores do reality e um carro, quando foi vencedora de uma Prova do Líder.



Além disso, ela também sai com quantias em dinheiro e outros prêmios, levados em algumas das dinâmicas da edição.



A sister gaúcha ficou marcada, também, por ser a tutora do cachorrinho Lindolfo, de três patas e adotado por ela.



Dar ao pet uma perninha nova era um dos objetivos da agora ex-BBB, mas o feito foi alcançado com ela ainda dentro da casa, quando o cãozinho ganhou o membro de presente de um dos patrocinadores do reality.

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