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BBB 26 Irmã de Samira, do BBB 26, faz desabafo sobre ataques recebidos nas redes sociais Segundo Yassmin Sagr, amigos e familiares da "sister" já sofreram ameaças de morte e de estupro em mensagens

A irmã de Samira, Yassmin Sagr usou as redes sociais nesta terça-feira (31) para se manifestar sobre os ataques que a participante do BBB 26 tem recebido. Segundo ela, a família e os amigos da sister vêm sofrendo ameaças.

No vídeo publicado no Instagram da "sister", Yassmin afirma que os comentários destinos à irmã nas redes sociais nos últimos dias “passam de todos os limites”. Segundo a jovem, assuntos pessoais, como o câncer da mãe e a bolsa de estudos em um internato estão sendo usados para atacar Samira.

Sagr relatou que pessoas próximas receberam “mensagens muito pesadas, que envolvem ameaças de morte e estupro”, prometendo que o assunto será tratado juridicamente. Ainda de acordo com ela, a imagem da irmã passa por um “linchamento virtual”.



A catarinense desmentiu a versão de que Samira teria abandonado a mãe doente para estudar em um internato. Ela explicou que a irmã buscou o colégio interno aos 14 anos, por ter uma relação conturbada com o pai.

Samira teria recebido a bolsa de estudos no mesmo mês que a mãe descobriu o câncer. “Foi um momento muito delicado para toda a família. A Samira quis desistir, só que eu não deixei, nem minha mãe deixou”, afirmou Yassmin.

"Induzir uma linha de pensamento que a Samira foi pra um internato, pra uma escola, e que era R$ 2 mil, gente, eu não tinha condição nenhuma de pagar isso. E o mais grave, falar que uma menina de 14

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