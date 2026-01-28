A- A+

FAMOSOS Samara Pink, braço direito de Virginia Fonseca, detalha nova cirurgia após perder 40 quilos em 1 ano Empresária mostra antes e depois de processo de emagrecimento com mudanças na alimentação, rotina de exercícios e procedimentos estéticos

Comadre e sócia de Virginia Fonseca numa empresa de cosméticos, a empresária e influenciadora digital Samara Pink revelou, por meio das redes sociais, que se submeteu a uma nova cirurgia estética após passar por um intenso processo de emagrecimento.



Ao longo do último ano, ela perdeu 40 quilos. Nesta semana, a goiana de 32 anos realizou uma mamoplastia com o intuito de remover o excesso de pele nos seios, como detalhou em publicação no Instagram, na última terça-feira (27).

"Como vocês sabem, eu sempre fui mais cheinha, e isso piorou na minha gestação, quando ganhei 20 quilos. Cheguei a pesar 99 quilos. Com isso, a prótese de silicone que eu tinha, que era de 550 mililitros, virou quase um 'big seio' natural. Aumentou muito de tamanho! Já nem parecia que eu tinha silicone. Perdi aquela forma bonita, sabe?", contou Samara, em vídeo nas redes sociais.

Samira Pink: antes e depois de perder 40 quilos num ano — Foto: Reprodução/Instagram



A empresária conta que resolveu, "num belo dia, mudar". Durante um ano, alterou drasticamente a dieta, iniciou uma disciplinada rotina de exercícios físicos e realizou alguns procedimentos estéticos.



"Mas... A pele dos meus seios cederam bastante", ponderou ela. "Os seios eram algo que me incomodavam muito. Mexiam com a minha confiança. Foram tempos difíceis, eu e as minhas pelanquinhas", disse a empresária, ao citar o motivo da mamoplastia.





Nas redes sociais, ela compartilhou imagens do antes e do depois do processo de emagrecimento.





Samara Pink mostra antes e depois de processo de emagrecimento: influenciadora digital perdeu 40 quilos num ano — Foto: Reprodução/Instagram

