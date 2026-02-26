Samira vence a Prova do Líder e conquista a liderança no BBB 26
Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco disputaram a finalíssima
A etapa final da Prova do Líder do BBB 26, durante o programa ao vivo desta quinta (26), reuniu sete competidores na disputa pela liderança após eles se classificarem na primeira fase da competição ao longo da tarde.
Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco disputaram a finalíssima. Com 110 pontos, Samira conquistou a liderança da semana. A sister convidou para o VIP seus aliados Milena, Juliano Floss e Ana Paula.
Leia também
• Babu Santana fala sobre atitude de Juliano Floss no BBB 26: "micagem"
• "Estou muito chateado", desabafa Juliano Floss sobre postura de Babu na Prova do Líder do BBB 26
• BBB 26 terá Paredão falso e Quarto Secreto; entenda como vai funcionar a dinâmica
Como foi a prova
Na primeira etapa, de tarde, as duplas formadas foram Ana Paula Renault x Solange Couto, Jordana x Samira, Gabriela x Milena, Breno x Marciele, Babu Santana x Alberto Cowboy, Juliano Floss x Jonas Sulzbach e Chaiany x Leandro Boneco.
O objetivo da prova na primeira etapa era fazer mais pontos que o seu adversário no duelo. O participante pegava uma bolinha e posicionava no início da rampa.
Com roleta rodando, o competidor apertava o botão para liberar a bolinha e acertar o maior número possível.
Cada um teve direito a três lançamentos. Quem fizesse mais pontos, avançaria para a final.
Já a etapa final tinha a mesma dinâmica da fase anterior, mas dessa vez, o competidor tinha um cronômetro de 60 segundos para jogar, dessa vez, lançando as bolas na rampa para acertar os números da roleta.
A primeira a jogar foi Solange Couto, que fez apenas 25 pontos. A seguir, Samira conquistou 110 pontos. Milena, a terceira a participar, ficou com 40 pontos. Em seguida, Breno conquistou 50 pontos. Babu, o próximo a competir, somou 60 pontos.
O penúltimo competidor a disputar a prova foi Jonas Sulzbach, que marcou 95 pontos. Fechando a prova, Leandro Boneco somou 90 pontos.