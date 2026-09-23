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PRA GENTE SE ACABAR Samuca e a Selva: quinto álbum da banda é lançado nas plataformas digitais "Pra Gente Se Acabar" expõe os mais de dez anos de estrada do grupo, em referências que passam, entre outros nomes, por Marku Ribas e Sade

Em pouco mais de uma década de trajetória na música, a banda paulista Samuca e a Selva segue atenta a movimentos que passam pelo palco, mas também - talvez principalmente - por um mercado que dificulta continuidades de grupos que , como eles, (re)pensam o fazer artístico para além da obviedade do som que transmitem.



E é em tom de convite e de um possível 'the end' da banda que o álbum "Pra Gente Se Acabar", quinto trabalho dos músicos, ganha lançamento nas plataformas digitais a partir desta quarta-feira (23).



O trabalho passa a integrar a discografia da banda, que já assinou "Madurar" (2016), "Tudo que Move É Sagrado" (2018), "Ditados Populares Dançantes" (2022) e "Summer Love – O Verão dos Amantes" (EP, 2024).









O título, em literalidade, percorre um caminho que soa como despedida. Mas também ganha outros contornos interpretados ao bel prazer de quem deseja degustar cada uma das faixas.

Processo de extinção

Para Samuel Samuca, vocalista e fundador do grupo, "O tempo avança, novas prioridades da vida adulta vão surgindo e o mercado muda drasticamente".

Conclusões que o levaram a admitir o quanto tem sido difícil "manter um coletivo horizontal deste tamanho", fazendo com que a banda se questione se ainda faz sentido seguir, em meio ao caos de uma realidade que até pode favorecer artistas em carreira solo mas, no sentido oposto, "faz com que as bandas, principalmente as de grandes formações, entrem pouco a pouco num processo de extinção".

Festa e êxtase

Em se tratando do novo álbum, e a propósito do título "Pra Gente Se Acabar", Samuca o define como "um projeto sensível que ensaia sobre a grande merda que é o fim e a grande beleza que há em enfrentá-lo".



E como se fosse a cereja do bolo, apesar de tantos pesares, a melhor escolha para o grupo é "dançar e se entregar ao máximo pra vida enquanto ela ainda existe, ainda que em meio ao caos", como bem complementou o vocalista que trouxe para o disco referências que vão de Marku Ribas a Sade.

De fato. Nas 13 faixas que compõem o rabalho, em uma fusão de ritmos da música brasileira em meio a elementos da sonoridade latina e do jazz, Samuca e a Selva exploram desde paixões a saudades e angústias, entre outros motes, inclusive em realizações de sonhos pessoais, como na faixa "Bença", em que a avó de Samuca, Dona Deborah, 93 anos, dá voz na faixa-bônus "Bença".

"Minha avó é uma das vozes mais lindas que eu conheço e é a pessoa que me inspirou a cantar. Cantar é a vida dela e ela canta pra fazer tudo", conta ele, complementanto ser "um sonho antigo colaborar com ela num trabalho nosso, e ter ela abrindo esse disco é mais do que simbólico. É uma bênção mesmo".

O álbum "Pra Gente Se Acabar" tem lançamento assinado pelo selo Gorillas Records e é uma realização da Caiana Produções.





Capa do álbum "Pra Gente Se Acabar" | Crédito: Divulgação





O trabalho também marca a estreia de Samuca e a Selva como principal aposta do selo e exclusividade no contrato com a editora Rocking Gorillas Music.



Vale ressaltar também que a coprodução tem assinatura do próprio Samuca, que assume pela primeira vez a função ao lado do produtor.



Samuca e a Selva tem em sua formação Samuel Samuca (voz e flauta transversal), Carol Leão (teclados e voz), Allan Spirandelli (guitarras e voz), Léo Malagrino (baixo e voz), Guilherme Nakata (bateria e voz), Dominique Vieira (percussão), Kiko Bonato (sax tenor, sax alto e escaleta), Bio Bonato (sax barítono e flauta transversal), Felippe Pipeta (trompete) e Victor Fão (trombone).







FAIXAS



Faixa bônus de introdução: “Bença” — com Dona Deborah

1. O Tempo Leva feat. Carlos Dafé — Samuel Samuca

2. Esse Tempo Todo / Apedrejado — Allan Spirandelli / Samuel Samuca

3. Sobre a Natureza das Coisas — Samuel Samuca

4. Não É Só Sobre Você — Samuel Samuca

5. Flor do Mistério feat. Abacaxepa — Felipe El / Samuel Samuca

6. Teia de Aranha feat. Silvia Machete — Lucas Bernoldi

7. Pião — Samuel Samuca

8. Se Eu Tô, Eu Tô — Allan Spirandelli

9. Baila Comigo Meu Irmão — Samuel Samuca

10. Vem Verde Perto — Léo Malagrino

11. Rio e Feito um Rio Choro — Samuel Samuca

12. Saia — Samuel Samuca

13. Pra Gente Se Acabar — Samuel Samuca



SERVIÇO

Lançamento do álbum "Pra Gente Se Acabar", de Samuca e a Selva

Onde: Plataformas Digitais

Selo: Gorillas Records/Rocking Gorillas Music

Informações: @samucaeaselva

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