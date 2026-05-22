A- A+

São João Samuel de Assis comanda o "Arraiá do Samuka" ao lado de Nádia Maia, neste sábado (23) Ator de novelas como "Três Graças", "Vai na Fé" e "Mania de Você", da TV Globo, agora experimenta o palco em sua primeira prévia junina no Recife

O ator Samuel de Assis, da TV Globo, está no Recife para promover a primeira edição do seu ‘Arraiá do Samuka - Esquenta para São João", neste sábado (23), às 16h, no Emporio Barrozo (Rua da Aurora, 1225, Santo Amaro). Na tarde desta sexta (23) ele visitou a Folha de Pernambuco e concedeu entrevista para a Rádio Folha FM 96,7 para divulgar o evento.

Na festa, que será aberta por Ítalo Costa e o grupo Forró Neon, Samuel apresentará ao público sua verve de cantor ao lado da cantora e forrozeira recifense Nádia Maia, com participações especiais de André Rio e Josildo Sá. O ingresso custa a partir de R$ 50, disponível na plataforma Bilheteria Digital.

O ator sergipano, que tem "lugar de fala" no forró nordestino, é conhecido por seus personagens carismáticos como o "Rubens" da novela "Três Graças" e atuações em “Ciranda de Pedra” (2008) - sua estreia em novelas na TV Globo - “Vai na Fé” (2023) e “Mania de Você” (2024), além de séries como “Rensga Hits!” e “3%” e outras produções, agora experimenta o palco em sua primeira prévia junina na capital pernambucana.

Tradição do forró

Para trazer as raízes das tradições do forró, o artista acertou em cheio na escolha de cantora para dividir os vocais com ele. Nádia Maia teve participação marcante como vocalista da banda de baile Alcano, que por quinze anos encantou todo o Nordeste com a sua versatilidade de estilos musicais.



Em 1995, Nádia Maia ganhou o primeiro lugar do festival Canta Nordeste, da Rede Globo, com a música "Meninos do Sertão" de Petrúcio Amorim e Maciel Melo.

“Eu amo o Recife e estou feliz demais em começar esse projeto aqui, junto com meu amigo pernambucano Márcio Santos. Tenho certeza que todo mundo, assim como eu, vai sair pingando de tanto dançar forró. Já estou ansiosíssimo”, revela o ator.

Projeto Samuka

Apaixonado pela Festa de Momo, Samuel apostou no projeto Carnaval do Samuka que acontece todos os anos no Carnaval do Rio de Janeiro. Uma festa popular com identidade própria, misturando a energia do carnaval de rua com música, alegria e muita interação com o público.



Samuka, nome artístico do ator nesse projeto, começou reunindo amigos, músicos e foliões em eventos menores, que rapidamente ganharam força pela animação e pela forma descontraída de celebrar o carnaval.



Com o tempo, o projeto cresceu e passou a atrair um público cada vez maior, principalmente por unir ritmos populares, tradição carnavalesca e um clima familiar e acolhedor. A marca do Carnaval do Samuka sempre foi transformar cada edição em uma experiência de celebração coletiva, com muito samba, pagode, marchinhas e brasilidade.



Agora, trazendo essa energia pela primeira vez para o Recife, o Arraiá do Samuka pretende reverenciar a grande festa popular do São João nordestino.



SERVIÇO

Arraiá do Samuka no Empório Barrozo

Atrações: Ítalo Costa, Forró Neon, Nádia Maia, André Rio e Josildo Sá.

Quando: Sábado (23), às 16h.

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225, Santo Amaro.

Ingressos: A partir de R$50 na Bilheteria Digital.

Informações: (81) 99665-3375

Veja também