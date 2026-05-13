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MÚSICA E MODA Banda paulista Samuca e a Selva lança coleção de roupas que remete à Copa do Mundo 2026 Coleção "Baila Brasil" traz peças autorais pensadas, também, como extensão da musicalidade do grupo

Ao Brasil do futebol e da música, em tempos de Copa do Mundo, unir o 'útil ao agradável' culminou em uma coleção de roupas que remete à bola rolando em uma proposta que vai movimentar os fãs de duas das culturas mais fortes do País.

Trata-se da coleção "Baila Brasil" assinada pela banda paulista Samuca e a Selva, com camisas e jaqueta que 'bebem' do repertório visual do futebol em tom de ironia e também senso estético, em peças personalizadas que entregam em referência.

Desenhada por Victor Fão, trombonista da banda, também responsável pelo estilo, modelagem e arte-final das roupas, e por Samuel Samuca, vocalista e líder do grupo, a coleção soa como uma extensão natural da linguagem da banda - inventiva, enraizada na cultura popular e com senso de humor afiado.





As peças

Com as cores verde, amarela e azul, em listras verticais, a camisa "Baila Ombro e Pélvis Solta" revisita icônicas peças tricolores de clubes brasileiros e traz o nome "Pélvis Solta" bordado no peito e o número 11 nas costas, em alusão aos anos de estrada da banda.



Já a "Camisa Correrias" celebra, em paródia, a camisa polo dos Correios, nas cores azul e amarelo. E a jaqueta "Baila, Mas Baila com Classe", traz detalhes em verde e amarelo e remete a modelo de jaquetas esportivas dos anos de 1970.





Crédito: Acervo Samuel e a Selva/Divulgação



Coleção anterior

Antes da "Baila Brasil", Samuca e a Selva havia lançado a coleção "Delegação Pélvis Solta", em menção às Olimpíadas de Paris de 2024.



Na ocasião, um debate em torno do uniforme da delegação brasileira dos jogos trouxe a inspiração para a empreitada do grupo.



"Queremos desenvolver nossa marca e nossos produtos para além da experiência musical, contemplando quem já é fã e também usando as próprias peças como manifesto, mídia e porta de entrada para novas pessoas conhecerem nosso trabalho mais a fundo", ressalta Samuel Samica.



Ele complementa afirmando que a banda é apaixonada "por moda e comportamente e essas coleções, além de nos realizar criativamente e apresentar pro mercado opções interessantes para vestir, nos ajudam de fato na manutenção do nosso negócio".

Para além da criação musical que os move, os integrantes da banda desejam também ingressas na gestão de uma marca em expansão, como uma forma estratégica de se manter no setor independente, tendo em vista um universo em que o streaming comprime receitas e visibilidade, entre outros aspectos adversos pelos quais artistas (independentes) enfrentam em todo o País.



A banda Samuca e a Selva é composta por Samuel Samuca (vocalista), Carol Leão (teclados), Gui Nakata (bateria), Allan Spirandelli (guitarra), Léo Malagrino (contrabaixo), Matheus Prado (percussão), Bio Bonato (saxofone), Kiko Bonato (saxofone), Felippe Pipeta (trompete) e Victor Fão (trombone).



SERVIÇO

Coleção "Baila Brasil", da banda paulista Samuel e a Selva

Informações: @samucaeaselva

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