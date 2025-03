Samuel L. Jackson lembra conselho de Bruce Willis que ajudou em decisão crucial de sua carreira

A- A+

Nas últimas décadas, Samuel L. Jackson construiu uma carreira muito sólida em Hollywood. Ator completo, ele demonstrou sua expertise em filmes de ação, dramas e comédias, tornando-se um dos atores favoritos de diretores versáteis como Spike Lee, Quentin Tarantino e M. Night Shyamalan. E em uma entrevista recente, Jackson confessou que um dos conselhos mais importantes que recebeu veio de ninguém menos que Bruce Willis.

Em um artigo da "Vanity Fair" celebrando o septuagésimo aniversário de Bruce Willis, Samuel Jackson relembrou o tempo que passou com o colega durante as filmagens de "Duro de Matar 3". E relembrou algumas palavras importantes:

“Ele me disse: ‘Com sorte, você terá um personagem para o qual poderá retornar e que o público vai amar, se você fizer filmes ruins que não rendam muito dinheiro'. Então ele apontou como Arnold (Schwarzenegger) tinha Terminator, Sylvester (Stallone) tinha Rocky e Rambo, e ele tinha John McClane.”





Jackson diz que prestou muita atenção ao conselho e nos anos se empenhou em encontrar um papel que pudesse repetir várias vezes e fosse uma espécie de tábua de salvação pessoal na indústria. Esse papel só iria aparecer vários anos depois, como ele mesmo conta: "Só aconteceu quando me ofereceram o papel de Nick Fury, com um contrato de nove filmes. Então pensei que precisa ouvir o que Bruce tinha me dito. Agora eu tinha esse personagem."



Como se sabe, Jackson interpretou Nick Fury em vários filmes da Marvel, conseguindo até mesmo um papel central em "Capitã Marvel" e na série "Invasão Secreta". O personagem o acompanhou por mais de dez anos e, até hoje, o público aplaude cada nova aparição desse carismático agente da SHIELD.

Saúde de Bruce Willis

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e demência frontotemporal em 2023. Como resultado, ele abandonou sua carreira de ator e se retirou da vida pública. Há poucos dias, o ator Don Johnson esteve no programa "Good Morning America" para apresentar seu novo projeto de televisão e falou sobre a saúde de seu amigo, Bruce. No espaço, ele também relembrou quando se conheceram e como começou a carreira do colega no mundo do entretenimento.

"Somos melhores amigos, e ele está passando por um momento difícil. Estou enviando a ele todo o meu amor", disse o ator. “Bruce e eu éramos amigos quando ele era garçom no Café Central, e eu entrava e sentava com ele. Eu não estava bebendo na época, mas Bruce era um excelente contador de histórias, e ele me contava todas as dificuldades de lidar com bêbados e atores. E eu me tornei amigo dele. Eu disse: ‘Você seria ótimo como ator’".

