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luto Samuel Monroe Jr. morre aos 52 anos após contrair doença durante gravações de filme O ator estava internado desde abril após contrair meningite e pneumonia por MRSA

O ator americano Samuel Monroe Jr. faleceu aos 52 anos nesta quarta-feira (26). Conhecido pelos trabalhos em "Perigo para a sociedade" (1993), "Até as últimas consequências" (1996) e "Clube dos jogadores" (1998), o ator estava internado desde abril, quando foi diagnosticado com meningite e pneumonia por MRSA, uma infecção pulmonar grave.

A morte do ator foi confirmada por sua mãe, Joyce Patton, em post no Facebook em que afirmou: "Hoje, Deus o chamou para casa". Ainda na publicação, Joyce pediu orações para toda a família, especialmente seus três filhos.

À época da internação, Shawna Stewart afirmou ao site TMZ que Monroe Jr. contraiu meningite quando filmava um novo projeto em Las Vegas, em 2025. A condição não foi diagnosticada imediatamente, o que piorou a condição do ator.

A família chegou a abrir uma campanha de financiamento coletivo para tentar financiar o tratamento do ator, mas só arrecadaram cerca de US$ 9 mil dos US$ 50 mil desejados.

Em meio a luta do ator pela vida, Joyce e Shawna deram início a uma briga judicial para determinar que ficaria responsável por determinar os rumos do tratamento de Samuel. A mãe ingressou na justiça alegando que o filho não era legalmente casado com a companheira.

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