LUTO Samuel Rosa dá adeus emocionado ao amigo e ídolo Lô Borges Ex-líder do Skank fez turnê e álbum com o cantor e compositor mineiro que morreu neste domingo (2)

Samuel Rosa lamentou a morte de Lô Borges em vídeo enviado ao GLOBO por meio de sua assessoria de imprensa, nesta segunda-feira. Mais que um amigo íntimo, Lô era um dos ídolos do ex-líder do Skank, figura fundamental na sua formação artística.

"Eu tive no Lô o meu maior parceiro na musica", disse Samuel no vídeo. "Com ele eu dividi uma turnê interminável. De acordo com as conveniências da agenda, a gente sempre reeditava nosso show. Começamos a tocar em 1999, lançamos um disco ao vivo em 2015, fiz várias músicas com ele, entre elas 'Dois rios', que é a mais conhecida", seguiu.

Samuel citou os Beatles e o Cruzeiro, clube pelo qual os dois torciam, como algumas das afinidades que tinham em comum. E disse que o parceiro mudou seu estilo de compor.

"Aprendi a compor de um outro jeito, acho que minha música avançou. O Lô é um dos grandes gênios da música brasileira, vamos sentir muita falta dele".

