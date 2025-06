A- A+

Música Samuel Rosa e Gilberto Gil lançam videoclipe de "Vamos Fugir"; assista O audiovisual acompanha a canção regravada pelo mineiro com a participação de Gil e lançou, no início deste mês

Leia também

• "Man of the Year": Lorde lança novo single do álbum "Virgin"; assista ao clipe

• Madonna lança clipe do megashow no Rio às vésperas do show de Lady Gaga; fãs especulam rivalidade

• Lady Gaga: show faz funcionários do metrô recriarem clipe para anunciar operação especial

Para celebrar o aniversário de Gilberto Gil, Samuel Rosa lançou o clipe de “Vamos Fugir”, nesta quinta-feira (26).



O audiovisual agora acompanha a canção regravada pelo mineiro com a participação de Gil e lançou, no início deste mês.

Assista:

Sobre o videoclipe

Com direção de Philippe Noguchi, produção reúne cenas de making of do encontro de ambos no estúdio Cia dos Técnicos, no Rio de Janeiro, intercaladas com animações feitas pela ilustradora Julia Marinelli.

A parceria com Gil sempre foi um sonho de Samuel Rosa. Neste mês, além do lançamento do single que foi sucesso na voz do cantor baiano, Samuel foi o convidado especial do show de Gilberto Gil, no Mineirão, cantando “Vamos Fugir”.

A direção musical e arranjos ficaram por conta de Samuel Rosa e a direção geral do lançamento é de Augusto Nascimento e Flora Gil.

Ficha Técnica

Produtora: Kinopocket

Direção: Philippe Noguchi

Produção: Guilherme Prates

Animações: Julia Marinelli

Imagens Making of: Philippe Noguchi, Rodrigo Ocampo e Artur Borza

Montagem: Marcelo Machado e Philippe Noguchi

Composição, VFX e Cor: Philippe Noguchi

Programação: Bezebra e Francci

Músicos:

Doca Rolim | violão, guitarra e slide

Alexandre Mourão | contrabaixo e vocais

Pedro Kremer | piano elétrico, órgão e vocais

Marcelo Dai | bateria, percussão e vocais

Pedro Aristides | trombone

Petro Mota Jr | trompete

Veja também