LITERATURA Samuel Santos estreia como escritor com livro infantojuvenil que valoriza o protagonismo negro "Maria Petra" traz universo do circo e referências afrodiaspóricas para falar sobre vida e morte

Samuel Santos, ator, dramaturgo e professor de teatro, estreia na literatura. Ele acaba de lançar “Maria Preta ou A Incrível História da Menina que Entrou no seu Próprio Corpo e Descobriu que Dentro dela é um Circo”, publicação infantojuvenil com ilustrações de Java Araújo.

A obra valoriza o protagonismo negro no universo da infãncia. Maria Preta é uma menina negra, filha de artistas circenses, que nasceu com um sopro no coração. Durante uma parada cardíaca, ela realiza o desejo de entrar no próprio corpo e acaba descobrindo que dentro dela há um circo.

Vários personagens surgem para ensinar a protagonista o caminho do coração. Com referências afrodiaspóricas e do universo circense, o livro vai ensinando as funções de cada parte do corpo humano, além de fazer refletir sobre a vida e a morte, de maneira lúdica e poética.



Após um pré-lançamento durante a Festa Literária das Periferias de Pernambuco (Flup), em setembro, o livro está sendo apresentado ao público em uma série de eventos. No último sábado (8), a obra foi celebrada no Espaço O Poste, no bairro da Boa Vista.

Outros dois encontros estão previstos para o mês de novembro. No dia 15, às 18h, chega ao Quilombo do Catucá, em Camaragibe. Na sequência, parte a Escola Pernambucana de Circo, no bairro da Macaxeira, no dia 18, às 15h.

Durante os eventos de lançamento, serão realizadas leituras dramatizadas do livro pelo Núcleo O Postinho, com os jovens Cecília Chá, Larissa Lira, Sthe Vieira e Thallis Ítalo no elenco. O acesso aos encontros é gratuito.

“Maria Preta” foi publicado com incentivo do Funcultura e sua distribuição ocorre por espaços públicos do estado, como escolas, bibliotecas e universidades. Odailta Alves assina como revisora e corretora textual.

*Com informações da assessoria de imprensa



