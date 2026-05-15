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Festival Sánchez defende boicote da Espanha ao Eurovision afirmando estar 'do lado certo da história' "Este ano, portanto, será diferente; sim, não estaremos em Viena, mas o prazer com a certeza de estar do lado certo da história", destacou nesta sexta-feira (15) o líder socialista em um vídeo compartilhado na rede social X

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu a decisão “coerente” de que a Espanha não participe este ano do Festival Eurovisão, em protesto contra a presença de Israel, e garantiu a sua “convicção de estar do lado correto da história”.

"Este ano, portanto, será diferente; sim, não estaremos em Viena, mas o prazer com a certeza de estar do lado certo da história", destacou nesta sexta-feira (15) o líder socialista em um vídeo compartilhado na rede social X.

Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.



Por coherencia, responsabilidad y humanidad. pic.twitter.com/cnTt7Kc5rk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2026

Espanha, Islândia, Irlanda, Países Baixos e Eslovênia estão ausentes este ano do famoso Festival da Canção, em protesto pela participação de Israel. Mais de mil artistas também pediram um boicote.

A Radiotelevisíon Española tomou esta decisão há alguns meses, com o apoio do governo. Nesta sexta-feira, Sánchez voltou a respaldar a medida, que determinadas “coerente e, além disso, necessidade”.

“A Espanha não participa do Festival Eurovision porque nosso compromisso com os direitos humanos, com a legalidade internacional, expressa-se também através da cultura”, reiterou em seu vídeo.

Sánchez, uma das vozes europeias mais críticas à administração israelense de Benjamin Netanyahu pela guerra contra o Hamas em Gaza, indicou igualmente que a "Espanha sempre se comprometeu com este festival, que nasceu precisamente para promover a paz", mas que "diante da guerra ilegal e também do genocídio, o silêncio não é uma opção".

“Não podemos permanecer indiferentes diante do que continua acontecendo em Gaza e no Líbano. É uma questão de coerência, de responsabilidade e de humanidade”, afirmou, antes de acrescentar que o festival perdeu, neste ano, “o apoio de muitos fãs em toda a Europa”.

Após as semifinais desta semana, a final do famoso concurso musical será realizada no sábado (16) em Viena.

A televisão pública espanhola não transmitirá nada do festival, segundo informado anteriormente. As emissoras da Eslovênia e da Irlanda também não o farão.

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