FILMES E SÉRIES "Sandman" e "Todos os tubarões do mundo": as estreias no streaming na semana de 29/6 a 05/7 Série documental "Ataque em Londres: Atentados de 7 de julho" também está na lista

As acusações de abuso sexual que recaíram sobre o escritor britânico Neil Gaiman não impediram que “Sandman”, um de seus maiores sucessos, mantivesse o curso no streaming e chegasse à segunda e última temporada. Como previsto desde 2022, antes de as denúncias virem a público em 2024, a série entra no ar a partir de quinta-feira, na Netflix, com os seis primeiros episódios. No dia 24, chegam mais cinco. O 12º aterrissa no dia 31.

Sandman (Netflix, a partir de 3/07)

A nova leva retrata o mundo de Morpheus/Sonho (Tom Sturridge) algumas semanas depois da luta contra Lúcifer. Ele começa, então, a reconstrução de seu reino e uma jornada rumo à redenção. “Vamos conhecer o irmão mais velho de Sonho, Destino; a irmã mais nova, Delírio; e o misterioso Pródigo, que abandonou a família há 300 anos”, contou o showrunner Allan Heinberg ao site Tudum, da Netflix.

Em julho de 2024, um podcast revelou as primeiras denúncias de abuso contra o Gailman. Depois, em janeiro de 2025, a revista New York Magazine incrementou a história, trazendo o relato de mais mulheres. Gaiman nega qualquer mal feito.

Todos os tubarões do mundo (Netflix, a partir de 4/06)

Quando tudo sobre tubarão parece ter sido feito no cinema e na TV, aparece um reality show sobre o animal. Quatro equipes de especialistas disputam quem tira mais fotos dos bichos em diversos lugares do mundo . Em jogo está um prêmio de US$ 50 mil, a ser doado para uma ONG ligada à preservação marinha.

Ataque em Londres: Atentados de 7 de Julho (Netflix, a partir de 1º/07)

Com imagens inéditas e entrevistas exclusivas, esta série documental disseca o pânico que tomou conta do Reino Unido após os ataques suicidas no metrô de Londres em julho de 2005. Ao todo, 52 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas — o brasileiro Jean Charles de Menezes foi assassinado erroneamente pela polícia como suspeito.

Aninha, a infância de Cora Coralina (TV Cultura, a partir de 30/06)

Uma das novidades para os pequenos durante as férias de julho da TV Cultura é esta série inspirada no universo de Cora Coralina a partir da personagens Aninha, de 9 anos, e Dona Cora, de 75. A cada episódio, exibido de segunda a sexta, às 9h55 e 14h45, a mais velha conta histórias vividas pela mais nova e inspiradas na obra da escritora.

Mistérios da civilização maia (History, a partir de 1º/07)

Entre os anos 250 e 900 d.C, a civilização maia dominou a América Central com seus conhecimentos sobre matemática e engenharia. E é sobre esses avanços de que se trata essa série, exibida a partir das 19h15. O primeiro episódio é dedicado à cidade de Teotihuacán, no atual México e com a segunda pirâmide mais alta do mundo.

