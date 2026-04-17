A- A+

tecnologia Sandra Bullock defende uso da IA em Hollywood e a 'abraçar' tecnologia para produções Atriz falou o assunto em evento, destacando que essa novidade não pode ser ignorada

A atriz Sandra Bullock saiu em defesa do uso da inteligência artificial (IA) na indústria do entretenimento e afirmou que Hollywood precisa encarar a tecnologia como parte inevitável do futuro. Durante participação recentemente no CNBC Changemakers Summit, a artista destacou que a IA já está presente no setor e não pode ser ignorada.

Segundo Bullock, a indústria, por meio de profissinais no cinema e da TV, deve “abraçar esse novo recurso” e buscar formas de utilizá-lo de maneira positiva. A declaração ocorreu após a circulação de trailers criados por fãs com o uso de IA para o filme “Da Magia à Sedução 2”, o que, para a atriz, demonstra o interesse do público nas produções.

A atriz ressaltou que a tecnologia pode ser uma aliada criativa, desde que usada com responsabilidade.

— Temos que observá-la. Temos que entendê-la. Temos que abraçá-la. Temos que usá-la de uma forma realmente construtiva e criativa, torná-la nossa aliada — afirmou.

Ao mesmo tempo, Sandra Bullock fez um alerta sobre os riscos envolvidos. Para ela, é fundamental cautela no uso da ferramenta, já que há possibilidade de utilização indevida.

— Temos que ser extremamente cautelosos e estar atentos a isso, porque há pessoas que a usarão para o mal e não para o bem. Acredito que ela tem seu lugar.

A discussão ocorre em um momento em que Hollywood passa a adotar uma postura mais aberta em relação à inteligência artificial, deixando para trás parte da resistência inicial e buscando compreender como a tecnologia pode contribuir para os processos criativos e de produção.

Veja também