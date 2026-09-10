Com Sandra Bullock e Nicole Kidman, "Da Magia à Sedução 2" estreia nesta quinta (10)

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Após 28 anos, a aguardada sequência de "Da Magia à Sedução 2" chega nesta quinta (10) aos cinemas, com Nicole Kidman e Sandra Bullock reprisando as irmãs Gillian e Sally Owens, respectivamente.



Em "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor", a dupla de bruxas enfrenta novamente a maldição da família que coloca em risco a nova geração do clã.



As icônicas personagens de Bullock e Kidman são descendentes de uma longa linhagem de bruxas assombradas por uma maldição: qualquer homem que se apaixona por uma mulher da família Owens está condenado.



Esse fardo antigo, fruto de um feitiço lançado nos ancestrais das irmãs, ameaça comprometer o futuro das filhas de Sally, interpretadas por Maisie Williams (“Game of Thrones”) e Joey King ("The Act").





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Frustração

O clássico de 1998 não atingiu um grande sucesso de imediato. Com o orçamento estimado de US$ 75 milhões, o filme arrecadou US$ 94 milhões na bilheteria mundial, segundo o portal do IMDb.



Por exemplo, "Quem Vai Ficar com Mary?" (1998), estrelado por Cameron Diaz, custou aproximadamente US$ 23 milhões, mas faturou US$ 369 milhões nos cinemas mundiais. Faltou magia.



Mesmo sem ter duas horas de duração (1h46m), "Da Magia à Sedução" adotou diferentes tons, alternando entre uma comédia despretensiosa e um suspense sobrenatural, sendo esse um dos fatores que explica a rejeição da crítica (30% de aprovação dos críticos do Rotten Tomatoes) e do espectador - nos cinemas.



Apesar de não ter alcançado o grande público como era esperado desse raro encontro entre Nicole Kidman e Sandra Bullock - contracenando juntas novamente somente na continuação em 2026, o filme conquistou os seus fãs.







Depois de anos, o longa-metragem foi definido como um clássico cult entre os admiradores das irmãs Owens, sendo destacado por explorar a irmandade e os laços familiares na narrativa, além do ótimo trabalho da dupla de protagonistas.



No Brasil, "Da Magia à Sedução" virou um dos títulos associados a programação da "Sessão da Tarde" por carregar elementos de uma trama leve, familiar e nostálgica feita para ser assistida durante o período da tarde.



Nova chance

Em razão disso, "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor", dirigido por Susanne Bier, aposta nos elementos nostálgicos e amplia a mitologia dessa família multigeracional de bruxas.



Além disso, a sequência também marca o reencontro da cineasta com Bullock, diretora e protagonista, respectivamente, de "Caixa de Pássaros" (2018).



No filme de 1998, que é baseado no romance homônimo de Alice Hoffman, lançado em 1995, as icônicas personagens de Bullock e Kidman são criadas pelas tias Jet (interpretada por Dianne Wiest) e Franny (papel de Stockard Channing), depois da morte dos pais. Em 2026, as intérpretes das matriarcas retornam às telonas ao lado das estrelas do longa original.



Os novos destaques do elenco são Maisie Williams (Antonia) e Joey King (Kylie), assumindo as versões mais velhas das filhas de Sally Owens, substituindo as atrizes Alexandra Artrip e Evan Rachel Wood (intérpretes das bruxas no filme de 1998).



Outros atores presentes em "Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor" são Lee Pace ("Guardiões da Galáxia"), Solly McLeod ("Os Mortos Não Matam") e Xolo Maridueña ("Besouro Azul").

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