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FAMOSOS Sandra Bullock revela como os filhos lidaram com diagnóstico do marido que morreu em 2023 Crianças sabiam do diagnóstico e perceberam as mudanças causadas pela doença dentro de casa

Sandra Bullock deu detalhes de como foI a convivência familiar nos três anos em que o marido, o fotógrafo Bryan Randall, enfrentou a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Ele morreu em agosto de 2023, aos 57 anos, após passar pelo período de adoecimento ao lado da atriz e dos dois filhos dela, Louis, de 16 anos, e Laila, de 12.

Durante participação no podcast SmartLess, apresentado por Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes, Bullock contou que as crianças sabiam do diagnóstico e perceberam as mudanças causadas pela doença dentro de casa.

"Eles conseguiam ver. Eles têm olhos. E são crianças muito, muito perspicazes. Muito perspicazes porque não só veem a mudança física, (mas) também há uma mudança de comportamento em todos nós", afirmou.

Segundo a atriz, Louis, que tinha 13 anos quando o pai começou a enfrentar a fase mais delicada da doença, percebeu cerca de dois anos antes da morte de Randall que a situação estava afetando seu bem-estar. Ele decidiu se afastar em alguns momentos, mas continuou oferecendo apoio à mãe.

"Ele disse: 'Sabe de uma coisa? Estou aqui para você'. Eu não queria que ele se tornasse o homem da família naquela idade. Meu papel era ser os dois naquele momento", relatou.

Laila, por outro lado, permaneceu próxima do pai por mais tempo. Cerca de seis meses antes da morte de Randall, a menina pediu à mãe que não a levasse para visitá-lo quando não se sentisse preparada.

Sandra Bullock afirmou que respeitou o pedido e disse que estaria ao lado da filha caso ela decidisse visitar o pai ou preferisse não ir.

Randall morreu em 5 de agosto de 2023, após três anos convivendo com a ELA. O diagnóstico foi mantido em sigilo pela família, que divulgou na época que o fotógrafo preferia enfrentar a doença longe dos holofotes.

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