luto Sandra Gadelha recebe feliz aniversário de Gilberto Gil nas redes um mês após morte de Preta Casal ficou junto de 1968 a 1980 e teve três filhos

No dia do aniversário de Sandra Gadelha, a equipe de redes sociais sociais de Gilberto Gil registrou a data, dando parabéns a terceira mulher do cantor. Mãe de Pedro, Preta e Maria, Sandra é chamada pelo músico de Drão e foi imortalizada na música de mesmo nome, que tratava da separação dos dois, lançada no álbum "Banda um", de 1982. Os dois ficaram juntos de 1968 a 1980.

"Hoje é dia de desejar um feliz aniversário para Drão, mãe de Pedro, Preta e Maria. Aquele abraço com muito carinho", dizia o post.

Nos comentários, fã da família se emocionaram ao ver fotos antigas de Sandra e Preta, que morreu há pouco menos de um mês, no dia 15 de julho, em decorrência de um câncer. Em 1990, o primogênito do casal, Pedro, morreu num acidente de carro.

"Pedro e Preta juntinhos no céu festejando a vida dessa grande mulher", escreveu um fã. "Nenhuma dor é pior que perder um filho. Que neste dia ela possa comemorar a vida", escreveu um seguidor. "Uma leonina maravilhosa, mãe de outra grande leonina… parabéns", comentou outro.

