Curta "Sandra Roque" estreia no Janela Internacional de Cinema do Recife nesta quarta (28)

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O curta pernambucano "Sandra Roque", primeira ficção de Mayara Santana, estreia na abertura da 17ª edição do Festival Janela Internacional de Cinema do Recife nesta quarta-feira (28), às 17h, no Cinema São Luiz. Uma sequência de imprevistos provocam um verdadeiro caos no dia da protagonista em uma obra que combina paixão, fúria e humor sarcástico.

Além do Janela, o primeiro filme de ficção da roteirista e diretora recifense Mayara Santana, com produção executiva de Carol Vergolino, marca presença em outros dois festivais. "Sandra Roque" integra a seleção do 34º Festival MixBrasil, em São Paulo, e no 31º QueerCineMad - Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+ de Madrid, na Espanha.

O filme "Sandra Roque", protagonizado por Clau Barros, Bruna Linzmeyer e Laís Vieira, é uma história de ação, suspense, romance e comédia. Mayara Santana dirigiu o documentário "Rebu", que circulou por festivais nacionais e internacionais e integrou o catálogo da MUBI.



Na trama, uma mulher tem uma explosão de raiva e agride ferozmente um homem ao ser chamada de Jimmy Cliff. No decorrer do curta é exposto a sequência de fatos caóticos que a levaram até àquele ponto. O filme de Mayara Santana também acompanha o relacionamento intenso e instável entre Roque e sua mulher, Samira, e a tão sonhada moto que elas compraram juntas.



A personagem é descrita como impulsiva, amorosa, ciumenta e vulnerável, ocupando o centro da narrativa como uma anti-heroína cujas escolhas conduzem a produção. "Não me interessa construir uma personagem exemplar, mas reivindicar para uma mulher negra e sapatão o direito à contradição, ao desejo, ao erro e à complexidade", afirma Mayara.

Com produção realizada pela Alumia Filmes e pela Rebu Filmes, "Sandra Roque" integra a programação do MixBrasil, com sessão no dia 14 de novembro, às 17h, e chega a Madrid no dia 17 de novembro, às 17h, selecionado para a Competição Internacional de Curtas do QueerCineMad.



Confira o trailer:





SERVIÇO

Estreia de "Sandra Roque" no 17° Festival Janela Internacional de Cinema do Recife

Quando: Quarta-feira, 28 de outubro

Onde: Cinema São Luiz - R. da Aurora, 175 - Boa Vista, Recife

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) pelo site (www.ingressosfundarpe.com.br) e com bilhetes sendo vendidos uma hora antes na bilheteria do cinema

Informações: @janeladecinema





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