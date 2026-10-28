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CINEMA "Sandra Roque" e "Tutti Frutti" abrem o Janela Internacional de Cinema do Recife nesta quarta (28) Programação aposta em títulos fortes e segue até domingo (1°) no Cinema São Luiz

A 17ª edição do Festival Janela Internacional de Cinema do Recife começa nesta quarta-feira (28) no histórico Cinema São Luiz, a partir das 17h, apostando em uma seleção de títulos fortes para a programação compacta de cinco dias. Ao todo, foram escolhidas 32 obras, entre clássicos e contemporâneos de realizadores pernambucanos e estrangeiros.

Programação

Para a sessão de abertura, o Janela estreia o curta pernambucano ''Sandra Roque'', de Mayara Santana, e o média-metragem francês inédito no continente ''Tutti Frutti'', de Céline Sciamma, responsável por ''Retrato de uma Jovem em Chamas'' (2019). A curadoria da 17ª edição do festival é do cineasta e diretor Kleber Mendonça Filho e do programador, crítico e pesquisador Pedro Azevedo Moreira.

Segundo o programador, crítico e pesquisador Pedro Azevedo, o compromisso da equipe e o orçamento do festival foram direcionados para potencializar a programação reduzida, mas de alta qualidade, centralizada no Cinema São Luiz. “Uma programação em que cada um desses cinco dias seja com filmes muito fortes”, expressa o curador em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

O programador, crítico e pesquisador Pedro Azevedo Moreira. Foto: Victor Juca

Um destaque do Janela é o aguardado e curioso ''Tudo Pode Ser Visto'' (estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro de 2026), de Nathan Fielder e Lance Oppenheim. ''Esse filme é uma doideira'', brinca Pedro que procurou inserir o longa na programação do festival após assistir o primeiro trailer.

Pernambuco em foco

Desde a inauguração em 2008 pelos diretores artísticos Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, o Janela é um ponto de encontro do audiovisual independente internacional em Pernambuco. ''O festival sempre foi, o próprio Kleber fala isso, o desejo de compartilhar filmes'', ressalta Pedro.

Para a nova edição, a programação de filmes brasileiros será 100% pernambucana, tanto de curtas-metragens quanto de longas-metragens, o que facilita a presença dos realizadores e das equipes das obras nas sessões. O encerramento do festival será a exibição dos três primeiros episódios da série pernambucana ''Delegado'', dirigida por Leonardo Lacca e Marcelo Lordello.

No total, serão exibidas 15 produções pernambucanas, incluindo também ''Yellow Cake'', de Tiago Melo (''Azougue Nazaré''), longa com uma bem-sucedida circulação por festivais nacionais e internacionais de prestígio, como o Festival de Roterdã, Sitges e CineBH.

Histórico

Em 2026, o Janela Internacional de Cinema do Recife segue sendo um espaço de resgate histórico. Dirigido pelo ator e produtor Mozart Cintra em 1976, ''Luciana, a Comerciária'' integra a programação da 17ª edição do festival - será a terceira exibição do filme restaurado na capital depois de duas sessões no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco no dia 20 de setembro deste ano.

O festival também homenageia o saudoso cineasta e escritor Jomard Muniz de Britto (1937-2026), com a seleção de dois curtas-metragens do pernambucano. Em versões digitalizadas, o Janela exibe ''Amanhecendo'' (1981) hoje (28) e "Imitação da Vida" (1978) na sexta-feira (30). O artista Alceu Valença participa dessas duas obras e também de ''Vivo 76'' (2026), documentário de Lírio Ferreira sobre o disco ''Vivo!'' (1976) do cantor e compositor.

Programação do 17° Festival Janela Internacional de Cinema do Recife. Foto: Divulgação

SERVIÇO

17ª edição do Festival Janela Internacional de Cinema do Recife

Quando: 28 de outubro até 1° de novembro

Onde: Cinema São Luiz - R. da Aurora, 175 - Boa Vista, Recife

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) pelo site (www.ingressosfundarpe.com.br) e com bilhetes sendo vendidos uma hora antes na bilheteria do cinema

Mais informações: @janeladecinema

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