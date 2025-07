Sandra Sá é confirmada na abertura da 4ª Expo Preta RioMar, em agosto; ingressos estão à venda

A- A+

A cantora Sandra de Sá é a atração escalada para a noite de abertura da 4ª Expo Preta RioMar, que acontece no dia 14 de agosto. Ela subirá ao palco do Teatro RioMar trazendo na bagagem mais de 40 anos de uma carreira calcada na potência e diversidade da música negra.

Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e já estão à venda no app do shopping RioMar Recife ou diretamente na bilheteria do teatro.

Com um show que congrega MPB, soul, samba e funk, Sandra de Sá, que é uma das vozes mais potentes da música brasileira, cantará sucessos como “Olhos Coloridos”, “Retratos e Canções”, “Joga Fora” e “Vale Tudo”.

A programação de abertura também contará com pocket-show da cantora, produtora e comunicadora recifense Gabi do Carmo, idealizadora do projeto Terreira da Bênção, que participa também de painel sobre Afroempreendedorismo criativo, ao lado do artista visual Ronaldo Cruz e da pesquisadora e ativista Carol Figueiredo.

A Expor Preta RioMar acontece desde 2022 e trabalha no fomento ao afroempreendedorismo e à valorização da cultura negra, reunindo iniciativas criativas, impactando diretamente mais de 100 empreendimentos liderados por pessoas negras.

SERVIÇO

Abertura da 4ª Expo Preta RioMar

Com show de Sandra Sá

Além de pocket-show e painel sobre Afroempreendedorismo criativo com Gabi do Carmo, Ronaldo Cruz e Carol Figueiredo, além de esquete de humor com Mara Drag

Quando: 14 de agosto, a partir das 17h

Onde: Teatro RioMar/Shopping RioMar Recife (piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife - PE

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no app do shopping RioMar Recife ou diretamente na bilheteria do teatro.

