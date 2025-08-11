Sandra Sá faz show para a abertura da 4ª Expo Preta RioMar nesta quinta-feira (14)
A feira de negócios acontece até 17 de agosto, na praça de eventos do shopping
Sandra Sá sobe ao palco do Teatro RioMar nesta quinta-feira, 14 de agosto, para abrir a 4ª edição da Expo Preta RioMar. A programação começa às 17h e os ingressos podem ser adquiridos pelo app do RioMar Recife ou diretamente na bilheteria do teatro.
Além da performance de Sá, a noite conta com pocket show de Gabi do Carmo, idealizadora do projeto Terreira da Bênção, que participa também de painel sobre Afroempreendedorismo criativo, ao lado do artista visual Ronaldo Cruz e da pesquisadora e ativista Carol Figueiredo. Em seguida, o evento recebe a esquete de humor com Mara Drag.
A feira de negócios acontece até 17 de agosto, na praça de eventos.
Leia também
• "A morte faz parte da vida e a gente segue", diz Gilberto Gil sobre Preta, sua filha
• Faustão é internado em São Paulo por infecção e filho cancela festa que faria nesta quinta-feira (7)
• Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan reprisam seus papéis em "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda"
SERVIÇO
Abertura da 4ª Expo Preta RioMar
Quando: Quinta-feira (14)
Onde: Teatro RioMar - Piso L4 do RioMar Recife
Ingressos: a partir de R$ 20, à venda no aplicativo do RioMar Recife ou na bilheteria do teatro
*Com informações da assessoria de imprensa