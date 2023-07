Sandy, Boca Rosa e Lore Improta: veja famosas que, como Claudia Raia, tiveram diástase abdominal

A- A+

Na última terça-feira (3), Claudia Raia participou do Mais Você e contou como está a vida depois do nascimento de seu terceiro filho, Lucca, de cinco meses.



Entre as alegrias de ter o recém nascido, a atriz contou que precisou passar por cirurgia na barriga porque apareceram hérnias durante a gravidez e foi diagnosticada com diástase abdominal (deformação do abdome pelo afastamento dos músculos abdominais, causando flacidez e dor na lombar).

Além de Claudia Raia, nomes como Bianca Andrade, Lorena Improta, Giovanna Antonelli, Sandy, Thaís Fersoza e Drew Barrymore compartilharam que sofreram com a diástase abdominal.

Entenda a diástase abdominal

A diástase acontece quando os músculos do abdômen se afastam e é mais recorrente em mulheres grávidas a partir do terceiro trimestre de gestação. Pode ser que o abdômen volte ao normal até seis meses após o parto, mas, caso o problema persista, algumas situações só podem ser resolvidas com intervenção cirúrgica.

A melhor forma de prevenir ou minimizar o agravamento da diástase é fortalecer as musculaturas do core, que é um conjunto de músculos que inclui os glúteos, estabilizadores de coluna, transverso do abdômen e oblíquos do abdômen.

Mesmo depois da incidência da diástase, é necessário que os mesmos exercícios de fortalecimento continuem sendo feitos para que o quadro não se agrave.

Veja também

CINEMA Festival de Gramado se abre para séries e amplia aposta em documentais