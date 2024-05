A- A+

MÚSICA Sandy canta com Andrea Bocelli em Belo Horizonte e emociona fãs Cantora voltou a dividir o palco com o tenor italiano, que se apresenta no Rio neste domingo (19) com pacotes a partir de R$ 50 mil

O show do tenor italiano Andrea Bocelli no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na noite de sexta-feira (17) teve uma participação especial: Sandy surpreendeu e emocionou o público ao dividir o palco com o cantor na música "Vivo por ela". A dupla já havia dividido os vocais ao vivo em 1997 e em 2012, e selou novamente a parceria no espetáculo para 25 mil pessoas, que marcou a estreia da turnê brasileira do italiano em comemoração a seus 30 anos de carreira.

Sandy e Andrea Bocelli cantando 'Vivo por Ela' ontem em Belo Horizonte, não adianta essa música foi feita para ser cantada pela Sandy, que voz viu. pic.twitter.com/wPrRdl3QDw — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) May 18, 2024

Bocelli fará ainda mais quatro apresentações do tenor no Brasil, incluindo um show no Rio neste domingo (19) no hotel de luxo Fairmont, em Copacabana, exclusivo para o público que se hospedar no local entre os dias 18 e 20 de maio, com valores entre R$ 50 mil e R$ 140 mil.

As apresentações seguem na Arena Mané Garrincha, em Brasília, na terça (21) e no Allianz Parque, em São Paulo, nas noites de 25 e 26 de maio.

