Sandy detalha como Xororó administrava o seu patrimônio na infância

Em meio à polêmica envolvendo Larissa Manoela e os pais, Gilberto e Silvana Elias, que não teriam sido transparentes com a administração do dinheiro da atriz, a cantora Sandy deu detalhes de como a família conduzia os ganhos dela e do irmão, Junior Lima.

Influenciados pelos familiares músicos, os irmãos viram a trajetória profissional se concretizar após uma aparição no programa Som Brasil, em 1989. Na época, Sandy tinha 6 anos e Junior, 5.

Em entrevista à Rádio Nova Brasil FM, a cantora, hoje com 40 anos, comentou sobre a forma como o pai, o sertanejo Xororó, geria os ganhos dos filhos. De acordo com Sandy, o cantor nunca usou o dinheiro da dupla e continuou sustentando os irmãos mesmo após a fama.

“Meu pai já tinha a carreira dele, o lugar dele, o sucesso e o dinheiro dele. Ele não precisava do nosso dinheiro e tudo o que a gente ganhou ao longo da vida sempre foi nosso. Ele já cuidava e administrava da melhor maneira para que a gente pudesse usufruir daquilo no futuro. Ele não gastava nosso dinheiro com nada, nem para nós mesmos. Ele ainda sustentava a gente, ele ainda pagava tudo, ele pagava as viagens”, explicou.

Na adolescência, já com um patrimônio acumulado, os dois passaram a contribuir com pequenos gastos, como a compra de passagens aéreas internacionais e, aos 20 anos, chegaram a ajudar financeiramente na construção de uma casa da família. “Nunca para ele e para a minha mãe”, pontuou a artista.

A relação entre Sandy e Junior e os pais sempre foi transparente e baseada no diálogo, segundo a cantora. “Como ele cuidava do dinheiro dele e sabia a melhor maneira de investir o dinheiro dele, ele automaticamente fazia isso por nós também. Sempre consultando, perguntando e a gente sempre consciente. Foi uma construção bem saudável, bem intuitiva do meu pai de ir percebendo o que a gente tinha e depois a gente pegou dali para frente e assumiu”, afirmou.

