Sandy e Lucas Lima explicam por que escondem rosto do filho; entenda

Afinal, por que Sandy e Lucas Lima jamais expõem o rosto do filho Theo? A indagação voltou à tona, nas redes sociais, depois de a cantora e o músico publicarem fotos em comemoração ao aniversário de 11 anos da criança. Detalhe: em todas as imagens, o menino aparece de costas — ou com o rosto de lado, de maneira que não possa ser reconhecido.



Parte dos fãs se revoltou com o fato. Outros, no entanto, saíram em defesa da cantora. Mas, afinal, qual a resposta para a questão do início?

"Era melhor não postar as costas do garoto pra fazer mistério. Me sinto idiota seguindo certos artistas", comentou uma seguidora de Sandy, na tal publicação no Instagram. "Até hoje escondendo a cara dele", reclamou mais uma pessoa. Outros usuários da plataforma rebateram as colocações, em ambos os posts: "Sandy e Lucas não mostram o rosto do filho, se você os segue deveria saber disso". "É direito deles não mostrar o rosto do filho", ponderou mais uma pessoa.

Em 2016, numa entrevista ao podcast "Quem pode, pod", de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Sandy explicou o motivo de fazer o possível para não expor o rosto de Theo publicamente. "Como a gente mora em Campinas (SP), eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas! Se eu morasse no Rio de Janeiro, talvez eu não tivesse essa escolha ou possibilidade", afirmou ela.

Na mesma ocasião, a artista de 42 anos ressaltou que deseja ver o filho decidir, ele mesmo, se quer fama (ou não). "O que tem hoje é celular, né, gente? Não tem como fugir... Mas às vezes, para pais de amiguinhos da escola, posso chegar e falar: 'Ó, não posta foto do meu filho, por favor'. Preservo a privacidade dele porque quero que ele tenha essa escolha: se ele vai querer ser famoso ou não. Ninguém sabe a cara do Theo", destacou Sandy.

A cantora fica feliz com o fato de o rosto do filho não ser de conhecimento público. Tanto que o menino normalmente circula, por qualquer lugar, sem ser reconhecido como o "filho da Sandy". "Quem vê ele comigo na rua, sabe! Mas se ele vai num shopping com o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém fala: 'Olha lá o filho da Sandy! Deixa eu tirar uma foto'. É muito bom poder dar essa opção para ele", frisou ela, que tem o apoio do ex-marido nessa questão.

