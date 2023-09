Sandy e Lucas Lima: relembre outros relacionamentos que terminaram neste ano

A- A+

Lucas Lima e Sandy é o mais novo casal a ser desfeito neste ano. Os dois, após 24 anos de relacionamento, terminaram o matrimônio e "se juntaram" a uma série de outros agora ex-casais. Somente neste ano, a atriz Carla Diaz e o deputado federal Felipe Becari terminaram o noivado, Vitória Strada e Marcella Rica estavam de casamento marcado, mas acabaram seguindo por caminhos diferentes e, mais recentemente, Luisa Sonza descobriu uma traição de Chico Moedas e terminou o namoro.

José Loreto e Rafa Kalimann

Um dos casos com maior repercussão foi o término do romance entre José Loreto e Rafa Kalimann, que encerraram o namoro no início desse ano.

Duda Nagle e Sabrina Sato

Outro casal que estava há bastante tempo unido, mas viu o relacionamento terminar, foi o casal Duda Nagle e Sabrina Sato em março.

Fabio Porchat e Nataly Mega

Um término que também deixou os fãs surpresos foi o do casal Fabio Porchat e Nataly Mega. A discordância principal entre eles seria a vontade dela de ter um filho, o que não era compartilhado pelo humorista. A relação acabou após oito anos.

Bela Gil e JP Demasi

Uma das mais duradouras relações que chegou ao fim foi a entre Bela Gil e JP Demasi. A apresentadora e filha de Gilberto Gil comunicou o término através de suas redes sociais. O relacionamento gerou dois filhos.

Jesus Luz e Aline Campos

Com menos tempo de namoro, Jesus Luz e Aline Campos também decidiram se separar após sete meses juntos. O término foi amigável. No mundo do esporte, Gabriel Jesus, atacante da seleção brasileira, encerrou seu relacionamento com a influenciadora Raiane Lima, com quem tinha uma filha, Helena. Eles estavam juntos desde 2021.

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Mas o caso mais emblemático talvez tenha sido o término entre Preta Gil e Rodrigo Godoy. Após oito anos juntos, a relação chegou ao fim após ela descobrir uma traição do companheiro. "Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa septicemia. Eu preciso de paz pra me curar, escreveu Preta na ocasião.

Além desses, Fred Bruno e Larissa Santos, a Boca Rosa; Key Alves e Gustavo Cowboy; Luan Santana e Izabel Cunha; Cauã Reymond e Mariana Goldfarb; Luis Navarro e Ivi Pizzot; Hariany e DJ Netto, entre outros, também encerraram seus relacionamentos.

