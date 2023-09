Sandy e Lucas Lima se separam depois de 24 anos de relacionamento; confira

A- A+

Nesta segunda-feira (25), os fãs da cantora Sandy e do músico Lucas Lima foram pegos de surpresa com postagem feita pelo casal no Instagram. Em publicação eles anunciaram o fim do casamento de 15 anos, e um relacionamento de 24 anos.

A legenda da foto diz:

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", escreveram.

Pais de Theo, de 9 anos, começaram a namorar quando ainda eram adolescentes em 1998, durante um show. Apesar de terem passado por vários terminos, o Sandy e Lucas se casaram em 2008.

Confira postagem na íntegra:

Veja também

CELEBRIDADES Em gravação para 'Som Brasil', Sandy lembrou início da relação com Lucas Lima