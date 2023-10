A- A+

SANDY X LUCAS LIMAS Sandy faz piada com sugestão de leitura de Lucas Lima nas redes Músico indicou 'A máquina de Fazer Espanhóis', do português Valter Hugo Mãe

O primeiro post de Lucas Lima no feed do Instagram após o anúncio da separação de Sandy foi uma indicação, nesta segunda-feira (2), do livro "A máquina de Fazer Espanhóis", do escritor português Valter Hugo Mãe.



Apesar de não ter terminado ainda a leitura da obra, o músico disse indicá-la "com todas as forças".



A cantora, então, logo comentou com uma piada. "A escrita dele é tipo colo de “Mãe”… #Tu-dum-pshhh", escreveu Sandy, cuja brincadeira foi curtida mais de mil vezes.





"A máquina de fazer espanhóis", editado pel selo Biblioteca Azul, da Globo Livros, foi lançado em agosto de 2016, e conta a história ficcional do barbeiro António Jorge da Silva, que, viúvo, se muda para um lar de idosos.



Ele passa a conviver com os funcionários e pacientes da nova casa, entre eles o centenário Esteves “sem metafísica”, do poema “Tabacaria”, de Fernando Pessoa.

