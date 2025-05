A- A+

Famosos Sandy faz primeira aparição pública com novo namorado neste sábado (24); saiba quem é O médico Pedro Andrade acompanhou a artista na peça "O Céu da Língua", em São Paulo

Sandy foi clicada junto do novo namorado, o médico Pedro Andrade, durante uma exibição da peça "O Céu da Língua" que ocorreu no último sábado (24), em São Paulo.



Conhecida por manter a vida íntima fora das redes sociais, a filha de Xororó não se pronunciou sobre o assunto e recortou Pedro da foto tirada com Gregório Duvivier, que protagonizou a peça.

Sandy e seu namorado, Pedro Andrade, curtiram uma noite de teatro neste sábado em São Paulo.



O casal foi prestigiar o espetáculo "O Céu da Língua", monólogo de Gregório Duvivier.



É a primeira aparição pública oficial dos dois.



Manuela Scarpa/Brazil News pic.twitter.com/AulavzPz7O — Irmãos SJ (@IrmaosSJ) May 25, 2025

Pedro Andrade trabalha com medicina preventiva e utiliza suas redes sociais para conteúdos na área da saúde. Ele possui cerca de 479 mil seguidores no Instagram.



Os rumores da relação, entretanto, começaram muito antes, quando ambos postaram fotos tiradas na Costa Rica, em janeiro deste ano



Formado em medicina pela Universidade Cidade de São Paulo, ele é endocrinologista e possui uma clínica de medicina preventiva, localizada em São Paulo.



Pedro já é conhecido das celebridades: em sua clínica, atende pessoas como Fiuk e Walcyr Carrasco. Ele também já namorou a ex-BBB 14 Vanessa Mesquita entre 2015 e 2017.

Veja também