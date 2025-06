Sandy interrompe pausa na carreira para homenagear Chitãozinho & Xororó: "Não tinha como recusar"

A- A+

Logo na chegada ao Theatro Municipal, no Centro do Rio, onde acontece a 32ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, Júnior Lima se tornou mais que estrela ao ser rodeado por convidados e jornalistas. Não por acaso: ele é filho de um dos grandes homenageados da noite, Xororó, que ao lado do irmão Chitãozinho forma uma das duplas sertanejas mais importantes da história da música brasileira.

Em conversa com a imprensa, Júnior expressou sua felicidade em ver o pai e o tio ganhando tal homenagem — é a primeira vez, aliás, que o sertanejo ganha esse destaque na premiação.





— É muito bonito ver a história deles sendo reconhecida assim. Admiro eles demais e poder vê-los nessa situação. Participar dessa homenagem torna tudo ainda mais emocionante — conta ele, que cantará “Sinônimos” ao lado de Os Garotin, grupo vencedor do Grammy Latino.

O artista ainda conta qual é a sua expectativa para a cerimônia:

— Tem uma galera da pesada participando e estou animado para ver.

Quem chegou ao Municipal do Rio logo depois de Júnior foi a irmã, Sandy. Ela também está escalada para subir ao palco na homenagem a Chitãozinho & Xororó.

— Não era nem para eu estar cantando por aí, mas quando vem um convite assim não tinha como recusar — disse ela, que anunciou uma pausa na carreira. — O meu número, “No rancho fundo”… Eu tinha 7 anos. Então estamos falando também da minha infância, minha história, minha raiz.

Veja também