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SANDY & JUNIOR "Nada é Por Acaso": Sandy e Junior anunciam temporada de shows em São Paulo Oito anos após a bem-sucedida turnê "Nossa História", irmãos se reúnem em 2027 para show em formato de 'residência' no Nubank Parque

Quem foi criança ou adolescente nos anos 1990 e 2000 e foram fãs da dupla Sandy e Junior amanheceram nesta terça-feira (24) com motivos para comemorar.



Os irmãos de Campinas, filhos do cantor Xororó, anunciaram em live, na tarde de hoje, em São Paulo, que temporariamente vão retomar a dupla em 2027 - oito anos após a bem-sucedida turnê de reencontro “Nossa História” (2019). Só que, dessa vez, em formato de residência.



Ou seja, para rever Sandy e Junior nos palcos no próximo ano, será preciso ir ao encontro deles no Nubank Parque, na capital paulista. Foram anunciadas seis apresentações, todas no mês de julho, e os ingressos já entram em pré-venda a partir de 1º de dezembro.





"Nada é Por Acaso"

O projeto, que remete a um sucesso da dupla do álbum“Nada é Por Acaso” (Sandy e Junior, 2001), acontece ano que vem, quando se completam duas décadas da separação musical deles - em abril de 2007, após 17 anos de carreira.



E será a primeira vez que um artista nacional fará este formato de espetáculo no Brasil. Durante a coletiva, realizada no local dos shows, no Nubank Parque, Sandy e Junior deram todos os detalhes do que vai acontecer em 2027.



Em princípio, os shows estão marcados para os dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho. A pré-venda de ingressos para clientes do cartão Elo, ocorre nos dias 1º e 2 de dezembro, com venda para o público geral no dia 3, também do mês que vem, através do site Ticketmaster.

"Demorou para cair a ficha"

Realizado pela Live Nation, o novo show terá a direção geral de Raoni Carneiro - que também assinou o “Nossa História”, em 2019 - e direção artística de Julio Loureiro, junto com Sandy Leah e Junior Lima.



Já a produção musical ficará a cargo (mais uma vez) de Lucas Lima, em parceria com Junior.

“Demorou um pouco para cair a ficha, quando eu estava no camarim me deu uma emoção. As lágrimas vieram aos olhos. A gente não esperava por isso. Reunir a dupla mais uma vez. E acho que chegou o momento, a gente não consegue nem explicar, apenas acontece”, disse Sandy no início da coletiva.

Na conversa, a dupla declarou que vai explorar ao máximo a discografia nesse novo show. Inclusive contemplando canções – os famosos Lado B – que eles nunca interpretaram ao vivo.

“Esse show tá sendo feito para os fãs”, completou Junior.

E sobre músicas das carreiras solo dos dois, eles preferiram deixar em aberto, ressaltando que até julho ainda há tempo para elaborar o repertório.

“A gente tá fazendo tudo que pode pra trazer o fã para perto da gente neste novo show”, garantiu Sandy, prometendo uma verdadeira experiência para os fãs, desde a entrada no estádio até o encerramento do espetáculo.

SERVIÇO

Sandy e Junior – Residência “Nada é Por Acaso”

Quando: dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027

Onde: Nubank Parque, em São Paulo

Vendas a partir de 1º e 2 de dezembro (pré-venda Cartão Elo) e 3 de dezembro (venda geral), no site Ticketmaster



Valores:



Cadeira Superior (R$ 175 [meia] e R$ 350 [inteira])

Pista (R$ 195 [meia] e R$ 390 [inteira])

Cadeira Inferior (R$ 295 [meia] e R$ 590 [inteira]

Pista Premium (R$ 345 [meia] e R$ 690 [inteira])

Entrada antecipada com Upgrade – R$ 500

Camarote – R$ 560

Pacote Open Bar (R$ 1.105 [meia] e R$1.450 [inteira])

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