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MÚSICA Sandy e Júnior estão de volta? Postagem misteriosa dos irmãos nas redes causa euforia nos fãs Publicação no Instagram da dupla, nesta quarta-feira (24), trouxe expectativa sobre um possível retorno da dupla aos palcos

Os fãs de Sandy e Júnior estão eufóricos após um anúncio misterioso feito pelos irmãos nesta quarta-feira (24).

Em post publicado no Instagram de ambos, uma imagem com as iniciais da dupla e a legenda "E aí, vamos conversar de novo? Em novembro desta ano a gete conta tudo!" foram o bastante para gerar especulações nas redes de um suposto retorno aos palcos dos filhos de Xororó e Noely.

Tão logo a postagem veio à tona, fãs anônimos e famosos se manifestaram em comentários em tom de surpresa e empolgação.



Declaradamente fã da dupla, a atriz e apresentadora Tatá Werneck veio com um "Que isso! Que isso, gente. Eu tenho família".









A página do projeto "Dominguinho", do pernambucano João Gomes junto a Mestrinho e Jota.pê, também comentou: "Eu tô passando mal".



Já entre os fãs anônimos, frases como "A minha pressão caiu" e "Sou cardíaco, Júnior" demonstram o quanto a expectativa em torno da novidade - que, ao que parece, deve ser anunciada em evento em São Paulo no mês de novembro - vai alimentar o desejo de um retorno da dupla, quem sabe, em turnê Brasil afora.

Desde 2019

A despedida de Sandy e Júnior dos palcos foi em 2019, em celebração aos 30 anos da estreia dos irmãos, juntos, como artistas.



"Nossa História" levou multidões em apresentações que circularam em várias cidades do País, inclusive no Recife.





Turnê de despedida da dupla teve início no Recife, em 2019 | Crédito: TV Globo/Divulgação



Foi na capital pernambucana que a dupla deu start à turnê - encerrada em novembro no Rio de Janeiro, com público estimado em pelo menos 100 mil pessoas.



A partir de novembro a geração Sandy e Júnior vai, quem sabe, voltar a acompanhar os irmãos em shows. O que se pode supor, ao menos, é que os dois, devem enveredar em projeto que vai uní-los novamente.

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