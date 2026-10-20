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TELEVISÃO Sandy recebe Luedji Luna no encerramento da temporada de 'Nesse Canto Eu Conto' Último episódio da série musical vai ao ar nesta terça-feira (20), no Multishow, e traz relatos da cantora baiana sobre sua trajetória até a música, além de um dueto de clássicos da MPB

A cantora Luedji Luna é a convidada de Sandy no episódio que encerra a segunda temporada de ‘Nesse Canto Eu Conto’, exibido nesta terça-feira (20), às 23h, no Multishow.

O encontro também poderá ser acompanhado pelo Globoplay, no plano Premium, e marca o desfecho de uma edição dedicada às experiências e aos percursos de mulheres na música.

Durante a conversa, a artista baiana revisita a própria história e conta como a decisão de seguir carreira musical se consolidou ao longo da vida.

Criada em uma família ligada ao serviço público, ela recorda o cenário profissional que conhecia desde a infância: “Toda a minha família é do emprego formal, do funcionalismo público. Era isso que eu conhecia”.

Luedji também compartilha o desconforto que a acompanhava antes de assumir a música como profissão. “Já adulta, eu tinha uma tristeza que eu não sabia dizer o nome... e o nome dessa tristeza era não cantar”, afirma.

O episódio ganha um momento musical especial quando ela e Sandy interpretam juntas “Ladeira da Preguiça”, canção de Gilberto Gil que ficou marcada na memória da música brasileira pela parceria entre o compositor e Elis Regina.



Convidadas

A temporada reuniu artistas de diferentes gerações e vertentes musicais, entre elas Maiara & Maraisa, Gaby Amarantos, Duda Beat e Adriana Calcanhotto.

Em cada episódio, as convidadas compartilharam histórias pessoais, lembranças e aspectos menos conhecidos de suas carreiras, em conversas que aproximam suas experiências dentro e fora dos palcos.

Com direção de Marcia Faria e coprodução do Multishow com a Kromaki, a série tem cinco episódios inéditos nesta segunda edição.

SERVIÇO

"Nesse Canto Eu Conto", 2ª temporada

Exibição: Terça-feira (20), a partir das 23h, no Multishow.

Disponível no Globoplay, no plano Premium, com o primeiro episódio aberto para não assinantes.

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