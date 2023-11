A- A+

Celebridades Sandy revela insegurança com imagem e motivo de estar sempre maquiada: "não me acho bonita" Em entrevista ao programa "50 & Tanto", de Angélica, no GNT, cantora abriu sua intimidade

Famosa desde criança, a cantora Sandy revelou o motivo de nunca aparecer sem maquiagem publicamente. Em entrevista ao programa "50 & Tanto", de Angélica, no GNT, cantora abriu sua intimidade e comentou sobre suas inseguranças com sua imagem.



Segundo Sandy, ela se astumou a se ver mais produzida do que com o rosto lavado. "Eu vejo vocês [Angélica, Fernanda Souza e Maisa] postando fotos sem filtro e eu não consigo fazer isso. Eu não faço porque eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Tipo, eu não ando sem maquiagem", contou.

Em seguida, Fernanda Souza perguntou se Sandy sentia vergonha ou fazia isso para se preservar. "Eu não me acho bonita e não me sinto confortável. Na verdade, eu acho que essa coisa toda da internet, dos filtros, do padrão de beleza, da gente se cobrar… A gente só vê os outros como eles querem se mostrar. A gente não vê todo mundo, tipo, são raras as pessoas como vocês que se colocam assim tão natural", pontuou a cantora.

A artista comentou que sempre se viu maquiada durante sua carreira, desde criança. "Eu acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada, sendo tão exposta. A minha cara é aquela, a minha cara é essa que as pessoas veem pronta", disse.

Veja também

SHOW Em dezembro, Mônica Salmaso é atração no Projeto Seis e Meia