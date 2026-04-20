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FAMOSOS Sandy se declara para namorado em aniversário: "Feliz vida, meu amor" Cantora usou as redes sociais para homenagear Pedro Andrade após rara aparição do casal em espetáculo de Fábio Porchat

Sandy chamou atenção nas redes sociais ao deixar uma mensagem romântica para o namorado, o médico Pedro Andrade, no domingo (19), data em que ele comemorou aniversário.

O médico compartilhou no Instagram fotos e um texto refletindo sobre a data comemorativa. O post recebeu diversos comentários, entre eles o de Sandy.

No comentário, Sandy escreveu: “Que o amor siga te criando. Feliz vida, meu amor!”. A mensagem logo repercutiu entre os fãs da cantora.

Pedro respondeu à declaração: “Você me cura todos os dias”, reforçando o clima de romance entre o casal. A mensagem marca um dos raros momentos em que a artista expõe o relacionamento, que é mantido com discrição desde o início.

No dia anterior, sábado (18), o casal foi visto junto durante o stand-up “Histórias do Porchat”, apresentado por Fábio Porchat, em São Paulo. O registro da presença dos dois foi compartilhado pelo humorista.

Os rumores sobre o namoro entre Sandy e Pedro começaram em 2024. A primeira aparição pública do casal ocorreu em maio de 2025. Na época, a cantora comentou brevemente sobre a relação e reforçou seu perfil reservado. “Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa para ninguém”, afirmou.

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