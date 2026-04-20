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Sandy se declara para namorado em aniversário: "Feliz vida, meu amor"

Cantora usou as redes sociais para homenagear Pedro Andrade após rara aparição do casal em espetáculo de Fábio Porchat

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Sandy e Pedro Andrade estão juntos desde 2024Sandy e Pedro Andrade estão juntos desde 2024 - Foto: Reprodução/Instagram (@sandyoficial)

Sandy chamou atenção nas redes sociais ao deixar uma mensagem romântica para o namorado, o médico Pedro Andrade, no domingo (19), data em que ele comemorou aniversário. 

O médico compartilhou no Instagram fotos e um texto refletindo sobre a data comemorativa. O post recebeu diversos comentários, entre eles o de Sandy.

No comentário, Sandy escreveu: “Que o amor siga te criando. Feliz vida, meu amor!”. A mensagem logo repercutiu entre os fãs da cantora.

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Pedro respondeu à declaração: “Você me cura todos os dias”, reforçando o clima de romance entre o casal. A mensagem marca um dos raros momentos em que a artista expõe o relacionamento, que é mantido com discrição desde o início. 

No dia anterior, sábado (18), o casal foi visto junto durante o stand-up “Histórias do Porchat”, apresentado por Fábio Porchat, em São Paulo. O registro da presença dos dois foi compartilhado pelo humorista.

Os rumores sobre o namoro entre Sandy e Pedro começaram em 2024. A primeira aparição pública do casal ocorreu em maio de 2025. Na época, a cantora comentou brevemente sobre a relação e reforçou seu perfil reservado. “Tô feliz, tá tudo certo. Sempre fui discreta, não é surpresa para ninguém”, afirmou.

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