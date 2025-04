"Sangue Raro": Lucas Santana lança distopia mágica na Livraria Jaqueira

A- A+

O escritor paraibano Lucas Santana lança no Recife seu novo livro de fantasia e distopia. “Sangue Raro” ganha sessão de autógrafos neste domingo (27), às 16h, na Livraria Jaqueira, no bairro do Recife.

Com referências à cultura pernambucana, a narrativa é ambientada em um mundo sob o domínio de uma ditadura. Morador do Morro da Conceição, Caetano é capturado pelo governo por possuir um “sangue raro”, que pode ser utilizado para localizar pessoas.

Após passar dez anos preso, Caetano consegue fugir, mas precisa lidar com um mundo devastado. É quando ele conhece um bruxo que precisa de sua ajuda para encontrar a própria filha.

Durante o evento, o livro estará à venda por R$ 67,99. O lançamento anterior de Lucas, “O silêncio no mangue”, também estará disponível no local por R$ 60.



Publicado pela editora Nasci, "Sangue Raro" foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado, direcionada pelo Ministério da Cultura.

Serviço:

Lançamento do livro “Sangue Raro”, de Lucas Santana

Quando: neste domingo (27), às 16h

Onde: Livraria Jaqueira (rua Madre de Deus, 110, bairro do Recife)

Entrada gratuita



