GLOBO DE OURO

Santa, Sport e Náutico parabenizam equipe de "O Agente Secreto" por vitórias no Globo de Ouro

Filme pernambucano fez história ao conquistar duas categorias do Globo de Ouro

Santa Cruz publicou montagem de Wagner Moura com camisa tricolorSanta Cruz publicou montagem de Wagner Moura com camisa tricolor - Foto: X/@SantaCruzFC/Reprodução

O "Trio de Ferro", formado por Santa Cruz, Sport e Náutico, parabenizou Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e o restante do elenco de "O Agente Secreto". Nesse domingo (11), o filme pernambucano fez história ao conquistar duas categorias do Globo de Ouro.

Tão logo a vitória do filme pernambucano foi anunciada, o Tricolor do Arruda publicou nas redes sociais uma montagem com Wagner Moura, que interpreta o protagonista Marcelo, vestindo uma camisa do Santa Cruz. A equipe é citada em uma cena da obra, o que criou um laço entre os torcedores e amantes do cinema.

"O Santa Cruz Futebol Clube parabeniza o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro 2026. Gravado no Recife, o longa destaca elementos da nossa cultura e traz referências ao Santa Cruz, levando o Time do Povo para uma das maiores premiações do cinema mundial. Parabéns a todos os envolvidos por essa conquista histórica", disse o clube.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)

Em sua publicação, Sport destacou a importância de "O Agente Secreto" para a disseminação da cultura pernambucana mundo afora.

"Parabéns ao cinema brasileiro e pernambucano pela conquista do Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, com “O Agente Secreto” e a Wagner Moura por Melhor Ator em Filme de Drama. Um reconhecimento que ganha ainda mais força ao ter o Recife como cenário, cidade que respira cultura e história!", afirmou o Leão.
 

Já o Náutico, clube de coração de Kleber Mendonça Filho, enalteceu a ligação com o cineasta.

"Parabéns ao alvirrubro Kleber Mendonça Filho pela conquista do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro com 'O Agente Secreto', gravado no Recife. Orgulho para a cultura pernambucana", declarou.
 

Vitórias históricas
O longa pernambucano faturou o prêmio de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", superando produções de peso como "Foi Apenas Um Acidente" (Irã, França e Luxemburgo) e "Valor Sentimental" (Noruega).

A conquista ocorreu 27 anos após a primeira e até então única vitória brasileira na categoria, alcançada por "Central do Brasil".

Além disso, o ator baiano e protagonista do filme, Wagner Moura, também venceu o prêmio de "Melhor Ator de Drama". Ele superou concorrentes como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

"O Agente Secreto" no Oscar
Na última semana o filme pernambucano também avançou mais uma etapa rumo à indicação para o Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional. 

A produção está entre os 15 finalistas para a próxima fase de votação. A lista final será anunciada em 22 de janeiro.

Confira a lista de classificados:

