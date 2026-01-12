Santa, Sport e Náutico parabenizam equipe de "O Agente Secreto" por vitórias no Globo de Ouro
Filme pernambucano fez história ao conquistar duas categorias do Globo de Ouro
O "Trio de Ferro", formado por Santa Cruz, Sport e Náutico, parabenizou Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e o restante do elenco de "O Agente Secreto". Nesse domingo (11), o filme pernambucano fez história ao conquistar duas categorias do Globo de Ouro.
Tão logo a vitória do filme pernambucano foi anunciada, o Tricolor do Arruda publicou nas redes sociais uma montagem com Wagner Moura, que interpreta o protagonista Marcelo, vestindo uma camisa do Santa Cruz. A equipe é citada em uma cena da obra, o que criou um laço entre os torcedores e amantes do cinema.
"O Santa Cruz Futebol Clube parabeniza o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro 2026. Gravado no Recife, o longa destaca elementos da nossa cultura e traz referências ao Santa Cruz, levando o Time do Povo para uma das maiores premiações do cinema mundial. Parabéns a todos os envolvidos por essa conquista histórica", disse o clube.
Em sua publicação, Sport destacou a importância de "O Agente Secreto" para a disseminação da cultura pernambucana mundo afora.
"Parabéns ao cinema brasileiro e pernambucano pela conquista do Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, com “O Agente Secreto” e a Wagner Moura por Melhor Ator em Filme de Drama. Um reconhecimento que ganha ainda mais força ao ter o Recife como cenário, cidade que respira cultura e história!", afirmou o Leão.
Já o Náutico, clube de coração de Kleber Mendonça Filho, enalteceu a ligação com o cineasta.
"Parabéns ao alvirrubro Kleber Mendonça Filho pela conquista do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro com 'O Agente Secreto', gravado no Recife. Orgulho para a cultura pernambucana", declarou.
Vitórias históricas
O longa pernambucano faturou o prêmio de "Melhor Filme de Língua Não Inglesa", superando produções de peso como "Foi Apenas Um Acidente" (Irã, França e Luxemburgo) e "Valor Sentimental" (Noruega).
A conquista ocorreu 27 anos após a primeira e até então única vitória brasileira na categoria, alcançada por "Central do Brasil".
Além disso, o ator baiano e protagonista do filme, Wagner Moura, também venceu o prêmio de "Melhor Ator de Drama". Ele superou concorrentes como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).
"O Agente Secreto" no Oscar
Na última semana o filme pernambucano também avançou mais uma etapa rumo à indicação para o Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.
A produção está entre os 15 finalistas para a próxima fase de votação. A lista final será anunciada em 22 de janeiro.
Confira a lista de classificados:
- Argentina, Belén
- Brasil, O Agente Secreto
- França, It Was Just An Accident
- Alemanha, Sound Of Falling
- Índia, Homebound
- Iraque, The President's Cake
- Japão, Kokuho
- Jordânia, All That's Left Of You
- Noruega, Sentimental Value
- Palestina, Palestine 36
- Coreia do Sul, No Other Choice
- Espanha, Sirât
- Suíça, Late Shift
- Taiwan, Left-Handed Girl
- Tunísia, The Voice Of Hind Rajab.